FIFA confirmó el árbitro para el partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026

Cada vez falta menos para que Argentina e Inglaterra vuelvan a verse las caras en una Copa del Mundo y, mientras Lionel Scaloni y Thomas Tuchel ajustan los últimos detalles futbolísticos, la organización también empieza a cerrar cuestiones clave. Este lunes, la FIFA confirmó la terna arbitral que impartirá justicia en la semifinal del Mundial, que se disputará el miércoles desde las 16 en el Atlanta Stadium.

El encargado de dirigir el encuentro será el estadounidense Ismail Elfath, de 44 años, quien estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como jueces asistentes. A su vez, la delegación italiana integrada por Maurizio Mariani y Daniele Bindoni completará el equipo arbitral como cuarto árbitro y asistente de reserva, respectivamente. Por el momento, la FIFA aún no dio a conocer quiénes estarán a cargo del VAR.

La terna arbitral de Argentina contra Inglaterra.

Será la cuarta presentación de Elfath en la actual Copa del Mundo. Hasta aquí dirigió el empate entre Países Bajos y Japón y la victoria de España sobre Uruguay durante la fase de grupos, encuentro en el que expulsó al uruguayo Agustín Cannobio tras un fuerte planchazo. Posteriormente volvió a ser designado para los octavos de final, donde impartió justicia en el triunfo de Noruega frente a Brasil.

El árbitro nacido en Estados Unidos ya cuenta con experiencia en este tipo de competencias. También fue uno de los jueces elegidos para el Mundial de Qatar 2022, certamen en el que dirigió tres encuentros. Los dos primeros fueron durante la fase de grupos, mientras que el tercero correspondió a los octavos de final entre Japón y Croacia, serie que terminó con clasificación croata por penales.

Con más de una década de trayectoria internacional, Elfath es uno de los árbitros habituales en las grandes competencias organizadas por FIFA y Concacaf. Supo construir buena parte de su carrera en la MLS, donde debutó en 2012. Gracias a ese recorrido, ahora resultó premiado para conducir uno de los partidos más esperados del Mundial.

Publicidad

La terna arbitral de Argentina vs. Inglaterra