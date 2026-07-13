River tiene muy avanzada la compra de Tobías Andrada: las condiciones para sacarlo de Vélez

El Millonario negocia la adquisición de un alto porcentaje de la ficha del joven mediocampista de 19 años que milita en el Fortín.

Mientras buena parte de la atención se concentra en la definición del Mundial, River continúa moviéndose con intensidad en el mercado de pases y tendría muy encaminada la llegada de otro refuerzo. Se trata de Tobías Andrada, una de las grandes apariciones de Vélez, por quien el Millonario mantiene negociaciones muy avanzadas para quedarse con un porcentaje alto de su ficha.

Según pudo saber Bolavip, las conversaciones entre ambos clubes avanzaron de manera significativa y la operación podría resolverse durante esta misma semana. La idea de River es adquirir cerca del 80% del pase del mediocampista de 19 años, en una transferencia cuyo monto rondaría entre 7 y 8 millones de dólares.

Si bien todavía resta resolver una diferencia económica entre las partes, tanto River como Vélez consideran que se trata de un punto salvable y mantienen el optimismo de cara a un acuerdo definitivo. Del lado del futbolista tampoco hay obstáculos y ya dio el visto bueno para vestir la camiseta del Millonario.

En Vélez, de hecho, el panorama parece estar definido. Guillermo Barros Schelotto ya fue informado de que el juvenil, sea vendido o no a River, no continuará en el club de cara al segundo semestre.

Tobias Andrada enfrentó a River durante el Torneo Apertura (Getty Images).

Los números de Andrada

El juvenil, que incluso supo portar la cinta de capitán de la Selección Argentina Sub 20, acumula 35 partidos oficiales con la camiseta de Vélez desde su debut en Primera División. En ese lapso convirtió tres goles y fue una pieza importante dentro del equipo dirigido por Barros Schelotto. Además, conquistó la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, ambas obtenidas durante 2025.

Publicidad

En caso de concretarse, Andrada se convertiría en la sexta incorporación de River en este mercado. Hasta el momento, ya aseguró las llegadas de Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán, y ahora busca sumar a una de las promesas del fútbol argentino para seguir potenciando su plantel.