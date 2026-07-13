La leyenda inglesa aseguró que los Tres Leones tienen un plantel superior al de la Albiceleste y se sumó a la seguidilla de ex futbolistas que se mostraron confiados de cara al duelo del miércoles.

A medida que pasan las horas y el reloj se acerca cada vez más al miércoles, desde Inglaterra continúan elevando la temperatura de la semifinal del Mundial frente a la Selección Argentina. Y la tendencia no deja de ser llamativa: ex futbolistas se muestran convencidos de que los Tres Leones llegan mejor que el vigente campeón del mundo, dejándolo en claro con una serie de declaraciones en las que desmerecen a la Scaloneta.

El último en sumarse a esa línea fue John Terry, una de las grandes leyendas del fútbol inglés.El histórico defensor, capitán durante años del Chelsea y referente de la selección británica, fue consultado en el podcast oficial de la FIFA sobre el cruce frente a la Albiceleste y fue tajante con su respuesta. “Si soy sincero, Argentina no me preocupa. No miro a Argentina y pienso que sea mejor que nosotros“, comenzó.

“Creo que, jugador por jugador, somos mejores que Argentina“, profundizó. Aunque rescató un factor en el que Argentina tiene la delantera. “La experiencia que tienen en estas instancias decisivas de las competiciones puede jugar muy a su favor”, expresó.

"NO ME PREOCUPA ARGENTINA… JUGADOR POR JUGADOR, SOMOS MEJORES"



🗣️ John Terry, un histórico de Inglaterra



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A lo largo de su carrera, Terry disputó 78 partidos con la selección de Inglaterra y participó de los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. A nivel de clubes construyó una carrera legendaria en Chelsea, siendo el futbolista con más partidos disputados en la historia de la institución, con 717 encuentros oficiales.

Terry se sumó a una cadena de voces inglesas

Las declaraciones del ex zaguero no fueron un caso aislado. En los últimos días, varios ex internacionales británicos se mostraron convencidos de que Inglaterra eliminará a Argentina.

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Uno de los primeros fue Joe Cole, ex compañero de Terry en Chelsea y Selección, quien, al enterarse de que Lionel Messi disputará su primer partido frente a Inglaterra, lanzó una frase que rápidamente recorrió el mundo. “Tendremos que mandarlo a dormir. Tenemos velocidad y fuerza de sobra para Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos”, sentenció.

Otro que también analizó el cruce fue Gary Neville, quien llamó la atención al clavar la mirada en la dupla defensiva de Cristian Romero y Lisandro Martínez, a la que elogió pero también cuestionó por desatenciones.

“Parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. No veo manera de que no marquemos por lo menos dos goles. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes”, expresó el ex lateral derecho del Manchester United.

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Las declaraciones y los análisis ya empezaron a disputar su propio encuentro. Los futbolistas, en tanto, ultiman detalles. La respuesta definitiva, como siempre, llegará dentro del campo de juego.