Franco Armani se despidió de River con un emotivo discurso: “Cumplí el sueño más grande de mi vida”

El arquero cerró un ciclo histórico de ocho años con una conferencia de prensa en la que explicó por qué eligió marcharse a Atlético Nacional. "River me dio mucho más de lo que soñé", expresó.

La despedida de Franco Armani de River estuvo cargada de la emoción que se imaginaba. En una sala repleta, con el presidente Stefano Di Carlo, el exmandatario Rodolfo D’Onofrio -quien lo llevó al club en 2018-, el técnico Eduardo Coudet y todo el plantel millonario presente, el arquero recibió una plaqueta antes de ponerle punto final a una de las etapas más importantes de su carrera. Lo que siguió fue un discurso leído con la voz quebrada de principio a fin y que, por momentos, obligó al propio Armani a detenerse por la emoción.

“Querida familia riverplatense, hoy me toca escribir una de las cartas más difíciles de mi carrera. Después de ocho años y medio inolvidables, llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un nene”, comenzó el arquero de 39 años, que seguirá su carrera en Atlético Nacional de Colombia.

Armani recordó que cuando llegó en 2018 lo hizo “con una ilusión enorme”, porque no solo desembarcaba en uno de los clubes más grandes del mundo, sino también en el equipo del que es hincha. “Vestir esta camiseta fue cumplir el sueño que me acompañó desde chico, y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa“, expresó.

Luego eligió poner el foco en el cariño recibido desde su llegada. “Más allá de los trofeos, me llevo algo aún más valioso: el cariño, el respeto y el amor que recibí desde el primer día. Siempre me hicieron sentir querido, valorado y parte de esta enorme familia; eso no tiene precio”, leyó.

Y siguió: “Si alguna vez logré transmitirles la misma pasión con la que defendí este escudo, entonces siento que cumplí mi misión. Cada vez que me tocó ponerme estos colores, lo hice con el corazón, sabiendo la enorme responsabilidad y el inmenso privilegio que significaba representar a River Plate“. En ese instante, desde el fondo de la sala comenzó a escucharse un “dale campeón” que acompañó un nuevo aplauso para el arquero.

🥹 Franco Armani le dedicó una carta a todos los hinchas de River y terminó emocionandose hasta las lágrimas en su despedida del club en el cual es LEYENDA pic.twitter.com/kVKMpW20Ys — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2026

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Sobre el cierre volvió a dedicarle unas palabras al pueblo riverplatense. “Son la mejor hinchada de toda la Argentina y del mundo“. Y concluyó: “River me dio mucho más de lo que alguna vez soñé y, por eso, esta nunca será una despedida definitiva. Porque una vez que River entra en tu corazón, se queda para siempre. Siempre habrá una parte de mí que seguirá alentando y sintiéndose en casa cada vez que vea esta camiseta. Gracias por permitirme vivir el sueño más grande de mi vida. ¡Hasta siempre, River! Nos volveremos a encontrar“.

La decisión de irse y el regreso a Atlético Nacional

Después del discurso llegó el turno de las preguntas por parte de la prensa. Y fue allí cuando Armani explicó la decisión de dejar River y continuar su carrera en Colombia. “La verdad que fue una decisión muy difícil. Pero la pensé muchísimo y quiero terminar mi carrera jugando”, explicó.

“Nunca esperé esta posibilidad a esta altura de mi carrera. No la tenía en mis planes. Pero cuando se comunicó Atlético Nacional también me movió el piso y me puso a pensar”, confesó.

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Antes de despedirse, también dejó un mensaje para Santiago Beltrán, quien heredará definitivamente el arco del Millonario. “Lo único que le puedo decir es constancia y sacrificio, que él ya los tiene. Tener siempre hambre de seguir creciendo y de querer ganar cosas. Ojalá que en diciembre puedan estar levantando otra copa porque se lo merecen”.

⚪️🔴 SANTIAGO BELTRÁN, presente en la despedida de FRANCO ARMANI de RIVER



🎥 @serepettovello pic.twitter.com/dCgc9tauKG — Diario Olé (@DiarioOle) July 13, 2026

Incluso, aprovechó para agradecer especialmente a Tato Montes, histórico entrenador de arqueros durante el primer ciclo de Marcelo Gallardo, a quien definió como uno de los responsables de su crecimiento en River.

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Cuando todo terminó y Armani abandonó el escenario, la emoción volvió a apoderarse de la sala. De pie, entre aplausos, los presentes comenzaron a cantar: “Olé, olé, olé olé olá… a Franco Armani nunca lo vamos a olvidar”. Un cierre a la altura de uno de los arqueros más importantes de la historia de River.