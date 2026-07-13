¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra en vivo por TV y online?

Se termina el Mundial 2026, pero todavía faltan los platos fuertes. Este miércoles, la Selección Argentina se enfrentará a su par de Inglaterra en el marco de las semifinales. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, los dirigidos por Lionel Scaloni van por el pasaje a la gran final.
Los campeones del mundo no se bajan de la defensa del título y ahora lo pondrán en juego en un duelo histórico, teniendo en cuenta la rivalidad que hay desde hace décadas con el combinado británico.
¿Qué canal pasa Argentina vs. Inglaterra EN VIVO por TV?
El encuentro entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se podrá sintonizar a través de Disney+, DSports, TyC Sports, TV Pública, Telefe y Paramount+.
¿A qué hora juegan Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
El partido se llevará a cabo este miércoles 15 de julio. A continuación, los horarios de inicio país por país:
- Argentina: 16:00 horas
- Uruguay: 16:00 horas
- Brasil: 16:00 horas
- Chile: 15:00 horas
- Bolivia: 15:00 horas
- Paraguay: 15:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas
- Ecuador: 14:00 horas
- Colombia: 14:00 horas
- Perú: 14:00 horas
- México: 13:00 horas
- Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT)
- España: 21:00 horas
Scaloni podría patear el tablero con un nuevo esquema en la semifinal del Mundial ante Inglaterra
El cuadro del Mundial 2026
Datos clave
- Argentina e Inglaterra jugarán la semifinal este miércoles 15 de julio en Atlanta.
- El partido comenzará a las 16:00 horas en territorio argentino y uruguayo.
- Se transmitirá por TyC Sports, Telefe, TV Pública, DSports, Disney+ y Paramount+.