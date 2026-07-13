¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra en vivo por TV y online?

La Albiceleste y los británicos se enfrentan por el segundo boleto para la gran final del Mundial 2026.

Se termina el Mundial 2026, pero todavía faltan los platos fuertes. Este miércoles, la Selección Argentina se enfrentará a su par de Inglaterra en el marco de las semifinales. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, los dirigidos por Lionel Scaloni van por el pasaje a la gran final.

Los campeones del mundo no se bajan de la defensa del título y ahora lo pondrán en juego en un duelo histórico, teniendo en cuenta la rivalidad que hay desde hace décadas con el combinado británico.

¿Qué canal pasa Argentina vs. Inglaterra EN VIVO por TV?

El encuentro entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se podrá sintonizar a través de Disney+, DSports, TyC Sports, TV Pública, Telefe y Paramount+.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este miércoles 15 de julio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 16:00 horas

16:00 horas Uruguay: 16:00 horas

16:00 horas Brasil: 16:00 horas

16:00 horas Chile: 15:00 horas

15:00 horas Bolivia: 15:00 horas

15:00 horas Paraguay: 15:00 horas

15:00 horas Venezuela: 15:00 horas

15:00 horas Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas Colombia: 14:00 horas

14:00 horas Perú: 14:00 horas

14:00 horas México: 13:00 horas

13:00 horas Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT)

15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) España: 21:00 horas

El cuadro del Mundial 2026

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