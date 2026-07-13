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MUNDIAL 2026

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra en vivo por TV y online?

La Albiceleste y los británicos se enfrentan por el segundo boleto para la gran final del Mundial 2026.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.
© GettyLionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

Se termina el Mundial 2026, pero todavía faltan los platos fuertes. Este miércoles, la Selección Argentina se enfrentará a su par de Inglaterra en el marco de las semifinales. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, los dirigidos por Lionel Scaloni van por el pasaje a la gran final.

Los campeones del mundo no se bajan de la defensa del título y ahora lo pondrán en juego en un duelo histórico, teniendo en cuenta la rivalidad que hay desde hace décadas con el combinado británico.

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¿Qué canal pasa Argentina vs. Inglaterra EN VIVO por TV?

El encuentro entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se podrá sintonizar a través de Disney+, DSports, TyC Sports, TV Pública, Telefe y Paramount+.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este miércoles 15 de julio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

  • Argentina: 16:00 horas
  • Uruguay: 16:00 horas
  • Brasil: 16:00 horas
  • Chile: 15:00 horas
  • Bolivia: 15:00 horas
  • Paraguay: 15:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas
  • Ecuador: 14:00 horas
  • Colombia: 14:00 horas
  • Perú: 14:00 horas
  • México: 13:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT)
  • España: 21:00 horas
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Datos clave

  • Argentina e Inglaterra jugarán la semifinal este miércoles 15 de julio en Atlanta.
  • El partido comenzará a las 16:00 horas en territorio argentino y uruguayo.
  • Se transmitirá por TyC Sports, Telefe, TV Pública, DSports, Disney+ y Paramount+.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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