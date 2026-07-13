River hoy: Castaño fue ofrecido a México, la situación de Correa y el adiós a Armani

Todas las novedades del Millonario de este lunes 13 de julio, con el foco puesto en el duelo ante Aldosivi y el mercado de pases.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 13 de julio de 2026, con la mira puesta en el duelo del próximo viernes ante Aldosivi por Copa Argentina. Castaño podría tener destino mexicano, cómo sigue la novela por Ángel Correa, se viene la conferencia de despedida de Franco Armani y el reclamo de los hinchas tras el debut de Cristian Jaime en Peñarol.

Castaño podría ir al fútbol mexicano

Uno de los jugadores más criticados de River de los últimos tiempos fue Kevin Castaño. El mediocampista colombiano llegó a mediados de 2025 a cambio de 14 millones de dólares y nunca estuvo a la altura. La dirigencia manifestó antes del inicio del Mundial que no sería tenido en cuenta. Bolavip pudo saber en exclusiva que Castaño fue ofrecido a Tigres y América de México.

Kevin Castaño, mediocampista colombiano de River. (Foto: Getty).

La situación de Ángel Correa

River insiste por Ángel Correa y Tigres sigue sin ceder aunque todo indica que el traspaso se realizará. Los de Núñez ofrecieron 13 millones de dólares, los mexicanos insisten en que pretenden el dinero de la cláusula -15 millones- y por eso todavía no se resolvió. Lo que es un hecho es que desde el elenco de Monterrey no quieren que Kevin Castaño forme parte de la operación. La dirigencia del Millonario sigue confiando en que todo llegará a buen puerto.

Ángel Correa. (Foto: Getty).

La probable formación de River vs. Aldosivi

El próximo viernes a partir de las 21.45 horas en Salta, River enfrentará a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina. Si bien resta la confirmación de Coudet, el once para jugar contra el Tiburón sería: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Sebastián Driussi y Rafel Santos Borré.

Publicidad

Eduardo Coudet. (Foto: Prensa River).

Franco Armani se despide de River

Jornada emotiva en Núñez. Este lunes a partir de las 16 horas, Franco Armani brindará una conferencia de prensa desde el Monumental. El Pulpo se despedirá del hincha de River ya que continuará su carrera en Atlético Nacional de Medellín. El nacido en Casilda pasó ocho años y medio en el Millonario y se convirtió en ídolo.

La decisión de salir de River fue tomada de mutuo acuerdo con la dirigencia. El Pulpo sabía que corría de atrás en la consideración y no veía con malos ojos volver al club donde se hizo reconocido a nivel internacional y es considerado uno de los máximos ídolos del club como lo es Atlético Nacional.

Publicidad

Franco Armani se irá de River. (Foto: Prensa River).

Reclamo de los hinchas por Jaime

En este mercado de pases, River cedió a préstamo a Cristian Jaime, una de sus joyas de Reserva -que sumó algunos partidos en Primera-. El talentoso mediocampista pasó a Peñarol y el pasado domingo tuvo su estreno oficial en el fútbol uruguayo. En las redes sociales hubo decenas de hinchas que se manifestaron en contra de la decisión luego de ver un puñado de buenas acciones de Jaime.

Publicidad

DATOS CLAVE