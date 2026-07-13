Boca hoy: revisión médica para Villa, la llegada de Montero y más

En la semana previa al regreso de las competiciones oficiales, Boca sigue trabajando en el mercado de pases en búsqueda de refuerzos para Rodolfo Arruabarrena. En este sentido, Sebastián Villa se realizó la revisión médica y se confirmó la llegada de Álvaro Montero.

Sebastián Villa se hizo la revisión médica para convertirse en nuevo refuerzo de Boca

Llegó el día Villa. En las primeras horas de la mañana de este lunes, el delantero colombiano llegó al Centro Médico Genea para realizarse la revisión médica, y de no mediar inconvenientes, luego firmar su contrato por cuatro temporadas para sellar su regreso a Boca.

A tres años de su salida del club, que tuvo polémicas al considerarse un jugador libre y con un juicio en el medio, Villa volverá a ponerse la camiseta del Xeneize tras desempeñarse durante la última temporada y media en Independiente Rivadavia de Mendoza, donde ganó un título.

Boca anunció un acuerdo por Álvaro Montero

Mientras todos los flashes apuntan hacia Norteamérica, Boca está en plena pretemporada y también inmerso en el mercado de pases para mejorar el plantel de cara a la segunda mitad de la temporada. En ese sentido, en las próximas horas Álvaro Montero se convertirá en nuevo refuerzo para que el arco azul y oro tenga nuevo dueño por los años venideros.

Cabe recordar que había acuerdo total desde hace semanas, pero la operación no podía cerrarse al 100% debido a que el arquero estaba disputando la Copa del Mundo 2026. De esta manera y a raíz de la eliminación de la Selección de Colombia del certamen internacional, ya tiene fecha exacta de arribo para convertirse en la flamante incorporación del Xeneize.

Napoli viene a la carga por Exequiel Zeballos

A la par de que entrena separado del plantel debido a que no será tenido en cuenta por no renovar su contrato con la institución, Exequiel Zeballos se encuentra a la espera de una oferta para marcharse de Boca en este mercado de pases.

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En este sentido, Napoli llegó a un acuerdo desde lo contractual con el futbolista, le acercó una oferta formal al Xeneize para incorporarlo de inmediato y que así no se vaya del club en condición de libre a partir del próximo 1° de enero, cuando termina su contrato.