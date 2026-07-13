Agenda de mañana en el Mundial 2026: qué partidos hay este martes 14 de julio

Se inician las semifinales de la Copa del Mundo, con solamente cuatro seleccionados en carrera y soñando con un nuevo título.

Se terminó la espera. Comienza a rodar la pelota en el marco de las semifinales del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, los únicos sobrevivientes son los seleccionados de Francia, España, Inglaterra y Argentina, quienes dejaron en el camino a los combinados de Marruecos, Bélgica, Noruega y Suiza respectivamente.

En medio de ese panorama, este martes 14 de julio tendrá lugar el primero de los enfrentamientos propios de dicha instancia de la Copa del Mundo. En Dallas, Estados Unidos, dos pesos pesados y serios candidatos al título como Francia y España se encuentran frente a frente con el objetivo en común de sellar el pasaje rumbo a la gran final del certamen.

Con las semifinales a la vista, crece el interés por aprovechar el código promocional antes de los duelos decisivos del torneo.

PARTIDOS DEL MARTES 14 DE JULIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Semifinales

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Francia vs. España

AT&T Stadium (Dallas), Estados Unidos

16:00 horas | Disney+, DSports, DGo, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro, TV Pública, Telefé y Claro.

El cuadro del Mundial 2026