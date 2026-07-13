El drama de Adam Bareiro en Boca: nueva lesión y se perdería los partidos de Copa Sudamericana

Adam Bareiro es uno de los mejores futbolistas de Boca en lo que va del año y no está en discusión. Sin embargo, un doble desgarro lo marginó de la recta final del primer semestre, que derivó en la eliminación de la Copa Libertadores en la fase de grupos. Pese a que ya pasaron más de 2 meses, todavía no pudo volver a entrenar a la par de sus compañeros y ahora se volvió a lesionar.

Cabe recordar que el paraguayo sufrió un doble desgarro en el aductor y recto anterior del abdomen izquierdo el pasado 9 de mayo en el compromiso ante Huracán por la definición del Torneo Apertura. A pesar de que trabajó hasta triple turno y con un especialista en Europa, dicha cuestión física lo dejó afuera de la Copa del Mundo con la Selección de Paraguay.

Adam Bareiro, delantero paraguayo de Boca.

Lo cierto es que, 2 meses más tarde, Bareiro sufrió una nueva lesión en plena recuperación y es por eso que todavía no pudo sumarse a los entrenamientos con normalidad junto a sus compañeros. Según pudo saber BOLAVIP, vale aclarar que el dolor es en la zona lumbar, por lo que no tiene vínculo alguno con las molestias musculares que sufrió recientemente.

Debido a esta cuestión, Adam comenzará un tratamiento médico específico para mejorar rápidamente y que la evolución sea más efectiva. Por ese motivo, el delantero será baja por 15 días como mínimo, aunque el proceso debe ser examinado día a día por los especialistas. Sin embargo, si la recuperación no es favorable, no se descarta que se someta a una operación.

Adam Bareiro, delantero paraguayo de Boca. (Getty Images)

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Un dato importante a tener en cuenta es que Boca enfrentará a O’Higgins el próximo 23 de julio por el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en La Bombonera, mientras que la revancha será una semana más tarde en Chile. Por otro lado, el domingo 26 debuta en el Torneo Clausura y todo indica que se perdería ambos duelos.

No hay que olvidar que Bareiro ya no utiliza cupo de extranjero debido a que consiguió la nacionalidad argentina. Desde su arribo a cambio de 2,5 millones de euros a principios de 2026 procedente de Fortaleza, Adam Bareiro disputó un total de 14 partidos oficiales con la camiseta de Boca. En este breve lapso de tiempo, convirtió 6 goles, repartió 1 asistencia.

Adam Bareiro, delantero paraguayo de Boca. (Getty Images)