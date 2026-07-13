Scaloni podría patear el tablero con un nuevo esquema en la semifinal del Mundial ante Inglaterra

A 48 horas del duelo ante los británicos, el cuerpo técnico de la Selección Argentina prepara cambios en su equipo.

El Mundial 2026 les regalará a los futboleros alrededor del planeta dos enfrentamientos entre campeones en las semifinales. Los primeros cuatro equipos del Ranking FIFA llegaron hasta esta instancia y la Selección Argentina sueña con disputar una nueva final.

Para ello, los dirigidos por Lionel Scaloni deberán sortear lo que será un partido histórico. Una vez más, la Albiceleste, esta vez con indumentaria azul, chocará ante Inglaterra para ganarse el derecho de pelear por el título ante el vencedor entre Francia y España.

Hasta el momento, Argentina está lejos del nivel que mostró en Qatar 2022, pero avanza a pura garra, sin rendirse hasta el último minuto. Cabo Verde, Egipto y Suiza ya quedaron en el camino. Ahora, Lionel Messi va por otra actuación histórica en su carrera.

A 48 horas del duelo en Atlanta, Scaloni prepara la formación para enfrentar a los británicos. Teniendo en cuenta las falencias que mostró su equipo, el DT analiza cambiar el esquema y saltar a la cancha con una línea de 5 defensores, aunque con dos carrileros más ofensivos.

Cristian Romero se cuidó, pero está a disposición. (Foto: Getty)

En la práctica de fútbol de este lunes, el DT paró a 5 de sus jugadores atrás y, aunque cuidó a Cuti Romero, todo indica que volverá a ser titular. El que saldría podría ser Rodrigo De Paul, por lo que se quitaría a un mediocampista para sumar a Nicolás Otamendi a la última línea.

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En caso de descartar la línea de 5, Argentina saldría con un equipo similar al que le ganó a Suiza, aunque con la posibilidad de que Nico González se meta entre los titulares.

Las posibles formaciones de Argentina ante Inglaterra

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

La posible formación de Inglaterra ante Argentina

Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; y Harry Kane.

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El fixture de semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

Francia vs. España – 16.00 – Dallas Stadium.

Miércoles 15 de julio

Inglaterra vs. Argentina– 16.00 – Atlanta Stadium.

Datos clave

Lionel Scaloni analiza una línea de cinco defensores para enfrentar a Inglaterra.

analiza una línea de cinco defensores para enfrentar a Inglaterra. Argentina e Inglaterra disputarán la semifinal el 15 de julio en Atlanta.

disputarán la semifinal el 15 de julio en Atlanta. Nicolás Otamendi podría ingresar en el equipo titular por Rodrigo De Paul.