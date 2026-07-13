Cambio de reglamento en el fútbol argentino: se aplicarán las nuevas normas del Mundial 2026

En el predio de AFA, las autoridades le explicaron a los capitanes y entrenadores de todos los equipos cada una de las modificaciones.

En vísperas del inicio del Torneo Clausura 2026 que será el próximo 23 de julio, se llevó a cabo una reunión en la Asociación del Fútbol Argentino debido a la implementación de nuevas reglas. En ese sentido, en Ezeiza se hicieron presentes los capitanes, sub-capitanes y directores técnicos de los 30 equipos de la Primera División. Además, debutarán en la final de la Supercopa Argentina entre Estudiantes e Independiente Rivadavia, el 21 de julio.

A raíz de estos múltiples cambios en el reglamento, la Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje realizó un encuentro con los principales referentes de los planteles con el objetivo de que aprendan las modificaciones de antemano. Así, los experimentados jueces explicaron las nuevas Reglas de Juego FIFA. Más tarde, se realizó con los representantes del Ascenso.

Los capitanes y entrenadores de los 30 equipos del fútbol argentino. (LPF)

Lo cierto es que en el fútbol argentino se aplicarán las nuevas reglas que se implementaron en la Copa del Mundo 2026. Según informaron desde la LPF, la charla estuvo a cargo de Fernando Rapallini, Gerente Técnico, Mauro Vigliano, Jefe de Instructores, y Ezequiel Brailovsky, Jefe de Asistentes. Además, estuvo presente Nicolás Ramírez, árbitro internacional.

Las medidas que comenzarán a aplicarse

Uno de los cambios más importantes estará relacionado con las reanudaciones del juego. A partir de ahora, cuando un equipo demore deliberadamente la ejecución de un lateral o un saque de arco, el árbitro iniciará una cuenta regresiva de cinco segundos. Si el tiempo se agota, el saque lateral cambiará de posesión y, en el el saques de meta, el rival obtendrá un tiro de esquina.

Nicolás Ramírez, árbitro del fútbol argentino. (LPF)

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También habrá modificaciones para las sustituciones. Desde ahora, el futbolista reemplazado tendrá un máximo de diez segundos para abandonar el campo una vez sea anunciado el cambio. Si no lo hace, el equipo quedará con un hombre menos y su reemplazante recién podrá ingresar cuando transcurra un minuto de juego desde la reanudación.

El otro foco del cambio de reglamento está puesto en las lesiones. El jugador de campo que solicite atención médica deberá abandonar la cancha y permanecer fuera durante un minuto. La medida busca que los cuerpos médicos puedan evaluar correctamente al futbolista y, al mismo tiempo, reducir las interrupciones del encuentro.

La expulsión de Embolo en Argentina – Suiza por el Mundial 2026. (Getty Images)

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Otro cambio importante estará vinculado con el protocolo VAR. A partir de esta actualización podrán revisarse tres nuevas acciones: las segundas tarjetas amarillas incorrectas que deriven en expulsión, los casos de confusión de identidad y, de manera opcional para cada competición, los saques de esquina concedidos de forma errónea, siempre y cuando puedan corregirse antes de la reanudación del juego.

Finalmente, la Asociación del Fútbol Argentino aclaró que decidió implementar otra de las medidas opcionales propuestas por la IFAB y que causó revuelo durante el Mundial: la ley Vinicius, la expulsión para aquellos futbolistas que se tapen la boca al comunicarse con un rival durante el partido.

Yael Falcón Pérez, árbitro argentino. (Getty Images)

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Entre las disposiciones opcionales aprobadas por la IFAB, se decidió adoptar una de las más severas: desde ahora serán expulsados los jugadores, suplentes o integrantes del cuerpo técnico que abandonen el campo de juego en señal de protesta o que inciten a otros compañeros a hacerlo. Dicha conducta no solo podrá generar sanciones disciplinarias individuales, sino también consecuencias deportivas para el equipo involucrado.