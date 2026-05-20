La prohibición de Estados Unidos y el comunicado de FIFA sobre el brote de ébola que puso en riesgo la participación de Congo en el Mundial

El seleccionado congoleño ya tuvo que cancelar su campamento de entrenamiento en Kinshasa. La OMS calificó como "emergencia de salud pública internacional" la situación.

La confirmación de 51 casos de ébola en la República Democrática de Congo y Sudán ha sido ya considerada por la Organización Mundial de la Salud como una “emergencia de salud pública internacional” y a falta de 22 días para el inicio de la Copa del Mundo la situación es un nuevo y serio motivo de preocupación para FIFA.

Con un total de 600 casos considerados sospechosos y 139 muertes, desde el ente rector del fútbol comunicaron estar observando con especial atención el brote, que no constituye una “emergencia pandémica” según la OMS, y la situación del seleccionado congoleño que debe instalarse en los Estados Unidos para disputar el Grupo K del Mundial ante Portugal, Uzbekistán y Colombia.

A través de un comunicado, FIFA afirmó que la organización está “al tanto de la situación relacionada con el brote de ébola y la está monitoreando”. También que “mantiene una comunicación estrecha con la Asociación de Fútbol de la República Democrática del Congo para garantizar que el equipo esté al tanto de todas las directrices médicas y de seguridad”.

Mientras tanto, el Gobierno de los Estados Unidos, principal país sede de la Copa del Mundo, prohibió la entrada al país de los no estadounidenses que hayan estado en República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en las últimas tres semanas. También prohibió los viajes a estos tres países donde se han confirmado casos de ébola.

Congo canceló su campamento de entrenamiento en Kinshasa.

En ese sentido, FIFA también informó que “sigue trabajando con los gobiernos de los tres países anfitriones de la Copa Mundial, incluidos el Departamento de Estado de EE. UU., los CDC y el Departamento de Seguridad Nacional, la Secretaría de Salud de México y la Agencia de Salud Pública de Canadá, así como con la Organización Mundial de la Salud, para garantizar un torneo seguro, ya que la salud de todas las personas involucradas sigue siendo la prioridad”.

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¿Podrá viajar la Selección de Congo al Mundial?

Incluso cuando la prohibición de ingreso a los Estados Unidos pueda seguir vigente, la Selección de Congo podría ingresar al país mediante una “exención de viaje”, según un funcionario del Departamento de Estado. En ese sentido, se avanzó que se está trabajando para que se apliquen a dicha delegación los mismos protocolos de pruebas de aislamiento que a los ciudadanos estadounidenses que regresan y a los residentes permanentes.

De momento, el seleccionado congoleño ha cancelado su campamento de entrenamiento previsto en Kinshasa, pero un portavoz de la Federación confirmó que “el programa de preparación (para la Copa del Mundo) seguirá adelante según lo previsto”. Esa referencia está relacionada con la segundas y tercera etapa de la puesta a punto, programada para realizarse en Europa y, una vez en suelo estadounidense, Houston, donde tiene amistosos programados ante Chile y Dinamarca.

Data clave

51 casos confirmados de ébola, 600 casos sospechosos y 139 muertes registradas en Congo y Sudán.

de ébola, 600 casos sospechosos y 139 muertes registradas en Congo y Sudán. Estados Unidos prohibió ingresos, pero la Selección de Congo gestiona una exención de viaje.

prohibió ingresos, pero la Selección de Congo gestiona una exención de viaje. FIFA monitorea la emergencia a 22 días del inicio de la Copa del Mundo.