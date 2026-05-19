Las 3 condiciones que Neymar tuvo que aceptar de Ancelotti para ir al Mundial 2026 con la Selección de Brasil

El delantero de Santos es uno de los 26 convocados para la cita mundialista y tuvo una charla con el DT italiano sobre su rol en el equipo.

Tras meses de incertidumbre, Carlo Ancelotti anunció este lunes la lista de convocados de la Selección de Brasil para el Mundial 2026 y resolvió la incógnita más importante: Neymar formará parte del equipo en el evento que comenzará el 11 de junio.

Luego de un flojo y corto pasaje por Al Hilal, en Arabia Saudita, el talentoso extremo regresó a Santos para buscar rodaje y poder convencer al entrenador italiano de que aún tiene qué aportarle a la Canarinha, que acumula 24 años sin sumar estrellas a su camiseta.

De esta manera, Ney disputará su cuarto Mundial, aunque debió aceptar algunas condiciones de Ancelotti para poder estar en la lista de citados. Globo Esporte informó este martes que el exdelantero de Barcelona y PSG tuvo una charla con el DT, que le marcó la cancha de cara a lo que viene.

Neymar vuelve a la Selección de Brasil. (Foto: Getty)

El exentrenador de Real Madrid hizo hincapié en lo que espera de él en cuanto a su rol en el equipo al igual que en su vida personal y pública. Por eso, la primera condición es que, en las próximas semanas, mantenga su perfil bajo en cuanto a exposición mediática.

Los otros dos puntos advertidos a Neymar tienen que ver con el protagonismo que tendrá en Estados Unidos, México y Canadá: no portará la cinta de capitán y tampoco comenzará como titular en la consideración. Carletto le dijo que deberá luchar por un puesto como el resto del plantel.

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La lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros : Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbache) y Weverton (Gremio).

: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbache) y Weverton (Gremio). Defensores : Alexsandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

: Alexsandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma). Mediocampistas : Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Itthihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Itthihad), Lucas Paqueta (Flamengo). Delanteros: Endrick (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luis Enrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (Barcelona), Ryan (Bournemouth), Vinícius Junior (Real Madrid).

El calendario de Brasil en el Mundial 2026

*Horarios en Argentina

Sábado 13/06 – 19hs: Brasil vs. Marruecos (MetLife Stadium, Nueva York)

Viernes 19/06 – 21.30hs: Brasil vs. Haití (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

Miércoles 24/06 – 19hs: Brasil vs. Escocia (Hard Rock Stadium, Miami)

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Datos clave

Neymar fue convocado por Ancelotti para disputar el Mundial 2026 con Brasil.

fue convocado por Ancelotti para disputar el Mundial 2026 con Brasil. Tres condiciones: perfil bajo, sin cinta de capitán y no comenzará como titular.

perfil bajo, sin cinta de capitán y no comenzará como titular. 13 de junio será el primer partido de Brasil ante Marruecos en Nueva York.