De ser albañil a pelearse con Haaland como goleador de la Premier League: Igor Thiago, el 9 de Brasil para el Mundial

El delantero de Brentford tiene apenas dos partidos en la Canarinha y le ganó la pulseada a jugadores como Joao Pedro, Richarlison y Gabriel Jesús en la consideración de Ancelotti.

De la mano de Carlo Ancelotti, la Selección de Brasil conoció, en las últimas horas, a su nómina de 26 convocados para el Mundial que comenzará en exactamente 23 días en Norteamérica. Con la presencia de Neymar, la baja de futbolistas como Richarlison, Estevao, Rodrygo y Eder Militao entre tantos otros, Carletto dio algunas sorpresas en la lista y citó varios futbolistas que llamaron la atención.

Entre estos llamativos nombres que se colaron en la lista, aparece el de Igor Thiago. Con 24 años, un valor de 50 millones y 1.91 de altura, el nacido en Gama fue una de las sensaciones de la Premier League en esta temporada que está finalizando al pelear mano a mano el título individual del máximo goleador de la liga con Erling Haaland.

El delantero atravesó un año deportivo brillante en Brentford, con 22 goles en 37 partidos disputados a la espera del último encuentro de la temporada. De hecho, solo el noruego de Manchester City convirtió más goles que él en la Premier, con 27 en total. Para tomar dimensión, el tercero en la lista de goleo es Antoine Semenyo, con apenas 16 tantos.

Igor Thiago celebra el único gol que tiene en la Selección de Brasil (Getty)

Cabe destacar que Igor Thiago llegó a Brentford a mediados de 2024 desde el Brujas de Bélgica a cambio de casi 40 millones de dólares, pero no pudo disputar ni siquiera 10 encuentros en la temporada por una lesión. En la 2025/26 se recuperó y mostró su mejor versión, al punto tal de ganarse la convocatoria en Brasil para el Mundial 2026.

Ancelotti confió en Igor Thiago para que sea el centrodelantero tradicional del Scratch en esta Copa del Mundo pese a que solo jugó dos partidos con la Selección antes del inicio de la contienda. Entre las opciones ofensivas de Brasil, el 9 de Brentford es el más distinguible de todos ellos, ya que ofrece características de un centroatacante de área.

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Una vida en pleno ascenso: de ser albañil hace 10 años al Mundial 2026

Igor Thiago posee una de esas vidas que se encuentran en el fútbol que se caracterizan por formarse desde abajo e ir escalando peldaño por peldaño hacia la cima. En su presentación oficial como refuerzo de Brentford, en 2024, el delantero señaló que antes de comenzar a jugar en el Cruzeiro en la Serie B de Brasil tuvo otros trabajos ajenos al deporte.

Igor Thiago celebra un gol en Brentford (Getty)

“Cuando tenía 13 años, mi padre falleció. Empecé a trabajar en la feria llevando fruta y también trabajé como albañil. Tuve varios trabajos cuando era más joven, antes de entrar en el fútbol profesional y tener la oportunidad de jugar en el extranjero. Todo eso me ayudó como hombre y como persona. Me ayudó a valorar las cosas pequeñas y grandes de la vida, porque hoy miro mi vida y veo que soy un privilegiado con todo lo que tengo”, destacó abiertamente Igor Thiago, revelando los detalles íntimos de su vida.

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Ahora, apenas una década más tarde de aquellos trabajos en Brasil, el delantero de 24 años representará a su selección en una Copa del Mundo, siendo figura excluyente de la Premier League.

La lista de convocados de Brasil para el Mundial

Arqueros : Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbache) y Weverton (Gremio).

: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbache) y Weverton (Gremio). Defensores : Alexsandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

: Alexsandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma). Mediocampistas : Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Itthihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Itthihad), Lucas Paqueta (Flamengo). Delanteros: Endrick (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luis Enrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Junior (Real Madrid).

En síntesis

Carlo Ancelotti anunció 26 convocados de Brasil para el Mundial 2026 en Norteamérica.

anunció 26 convocados de Brasil para el en Norteamérica. Igor Thiago del Brentford integra la lista tras marcar 22 goles en Premier League.

del Brentford integra la lista tras marcar en Premier League. El delantero de 24 años costó 40 millones de dólares al Brentford en 2024.