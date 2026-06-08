En el triunfo ante Guatemala la Tri implementó un sistema de enfriamiento que se popularizó en los Juegos Olímpicos.

En su primer amistoso previo a su debut en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Ecuador le ganó 3 a 0 a la Selección de Guatemala por 3 a 0 gracias a los goles de Jordy Caicedo, de penal, Nilson Angulo y Pervis Estupiñán.

Durante el cooling break que se realizó en cada tiempo debido a las altas temperaturas en el ScottsMiracle-Gro Field de Ohio, el seleccionado comandado por Sebastián Beccacece utilizó un particular recurso que podría repetir en la Copa del Mundo en caso de un calor excesivo.

Es que, mientras los jugadores se refrescaban, integrantes del cuerpo técnico del seleccionado ecuatoriano les acercaron chalecos de enfriamiento que se colgaban por la espalda de los futbolistas con el fin de refrescarles la temperatura corporal por el minuto de hidratación.

Estos chalecos pesan entre 1 y 3,5 kg, según el modelo y se pueden dividir en seis subtipos, dependiendo de la utilidad de cada uno. En esta oportunidad se usaron para reducir la temperatura corporal del plantel, ya que estaban jugando a más de 26 grados de sensación térmica.

¡Las mochilas de enfriamiento! 🥶 @LaTri 🇪🇨 ha implementado las ‘Cooling Vests’ o mochilas de enfriamiento.



Reducen la temperatura corporal, ideal para las altas temperaturas en #USA 🇺🇸 durante el Mundial 🏆 pic.twitter.com/aCn9R66b3B — Juan Francisco Rueda (@juanfranrueda_) June 7, 2026

Al disputarse el Mundial durante el verano norteamericano, a lo largo del certamen se podrá ver a distintos seleccionados con estos chalecos de enfriamiento. Los mismos se popularizaron en el deporte en 2004, cuando atletas estadounidenses lo utilizaron en los Juegos Olímpicos de Atenas.

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El fixture de Ecuador en el Mundial 2026

Fecha 1: Costa de Marfil vs. Ecuador – domingo 14 de junio a las 20.00 horas

Fecha 2: Ecuador vs. Curazao – sábado 20 de junio a las 21.00 horas

Fecha 3: Ecuador vs. Alemania – jueves 25 de junio a las 17.00 horas

Datos claves