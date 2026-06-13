La Selección de Inglaterra fue víctima de un robo en pleno Mundial: Harry Kane y Jude Bellingham, entre los perjudicados

Ya empezó la Copa del Mundo 2026 que paralizó a todo el ambiente, pero también ocurrieron hechos ajenos a lo deportivo que manchan el certamen. En ese sentido, se confirmó que en las últimas horas la Selección de Inglaterra fue víctima de un robo, lo que activó las alarmas de las autoridades y de cada una de las delegaciones de los demás países, que ya están alertas.

Cabe recordar que los ingleses debutan contra Croacia el próximo miércoles 17, para abrir la fase de grupos con un duelo trascendental entre los dos candidatos a quedarse con la zona. Días más tarde, se miden frente a Ghana el martes 23 y cierran ante Panamá el sábado 27, con la intención de sellar la clasificación rumbo a los 16avos de final y empezar así el camino hacia el título.

Los futbolistas de la Selección de Inglaterra. (@England)

Lo cierto es que la FA confirmó haber sufrido un robo. El acontecimiento pasó mientras se realizaba el traslado hacia el centro de entrenamiento en Kansas. Bajo ese contexto, varios delincuentes ingresaron a uno de los vehículos, donde se llevaron múltiples objetos que pertenecen a la delegación que compone la Selección de Inglaterra durante la Copa del Mundo 2026.

Tras vulnerar el operativo de seguridad que escolta a los planteles, los ladrones se llevaron botines, indumentaria de entrenamiento, objetos del personal, pelotas y camisetas. El combinado inglés presentó la denuncia pertinente y trabaja directamente con la policía para encontrar los artículos robados, al mismo tiempo que busca reemplazarlos rápidamente para seguir con la preparación.

Los camisetas de la Selección de Inglaterra en el vestuario. (@England)

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Por otro lado, según indican las versiones extraoficiales, dos personas ya fueron detenidas. Si bien se trataría de dos individuos sospechosos, la realidad marca que se logró recuperar parte de los elementos. Algunos de esos objetos robados en primera instancia, pertenecen a Harry Kane y Jude Bellingham, dos de las principales figuras de la Selección de Inglaterra en este Mundial.

Los futbolistas de la Selección de Inglaterra. (@England)

El fixture de Inglaterra en el Mundial 2026

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El fixture de todo el Mundial 2026