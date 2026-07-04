Las alineaciones de Canadá y Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026

Canadienses y marroquíes inauguran en Houston los octavos de final del certamen FIFA.

Las selecciones de Canadá y Marruecos inauguran los octavos de final del Mundial 2026, enfrentándose este sábado, desde las 14.00 en hora de Argentina, en NRG Stadium de Houston. El encuentro será dirigido por el inglés Michael Oliver.

Canadá viene de eliminar a Sudáfrica en dieciseisavos de final, imponiéndose 1-0 gracias a un gol agónico de su capitán Stephen Eustaquio, en el segundo minuto de adición. También pudo disfrutar del debut de Alphonso Davis, su máxima figura ausente durante toda la fase de grupos, aunque dio señales de no estar todavía al cien por ciento desde lo físico.

Marruecos también tuvo que trabajar y mucho para meterse entre los 16 mejores equipos de la Copa del Mundo. Fue superior a Países Bajos, pero recién pudo empatar un partido que lo tenía en desventaja en el primer minuto de adición, con un cabezazo salvador de Issa Diop, para luego llevarse la eliminatoria en la definición por penales.

El ganador del duelo entre canadienses y marroquíes, al que estos últimos llegan como favoritos, esperará en cuartos de final por el seleccionado que salga victorioso del enfrentamiento que en el segundo turno disputarán Francia y Paraguay.

Marruecos busca redondear un Mundial a la altura de lo hecho en Qatar.

La probable alineación de Canadá

El equipo que conduce Jesse Marsch podría salir a la cancha con Crépeau, Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea, Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar, Jonathan David y Oluwaseyi.

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La probable alineación de Marruecos

Los dirigidos por Mohamed Ouahbi alinearían con Bono, Hakimi, Diop, Chadi Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi, Brahim, El Khannouss y Saibari.

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