El golazo de Kylian Mbappé para el 1 a 0 de Francia a Marruecos en el Mundial 2026

El delantero la clavó en el ángulo y abrió la cuenta para alcanzar a Messi en la tabla de artilleros. Había fallado un penal en el primer tiempo.

La Selección de Francia estaba jugando un partido bravo ante Marruecos, pero Kylian Mbappé destrabó un empate que parecía inquebrantable. Con un delicioso remate a colocar, el delantero puso el 1 a 0 que deja a los galos a un paso de las semifinales del Mundial 2026.

La historia venía torcida para los galos, que habían hecho méritos para ponerse en ventaja, pero se encontraron con un Yassine Bounou en su mejor versión. De hecho, el propio delantero del Real Madrid había desperdiciado un penal, que contuvo el arquero.

A los 15′ del complemento, se destrabó el marcador para los últimos subcampeones del mundo. Mbappé controló la pelota en el borde del área y sacó un remate al ángulo superior izquierdo del golero marroquí, que voló para la foto.

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Tremendo remate de Mbappé que, después de errar un penal en el primer tiempo, tuvo su revancha y convirtió este golazo en el borde del área grande para poner a Francia en ventaja sobre Marruecos. pic.twitter.com/VI7B0nXNk9 — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

De esta manera, Francia consiguió lo más difícil: romper el cero en el arco de Marruecos. Minutos después, Ousmane Dembélé se encargó de estirar la ventaja y poner el 2 a 0.

El 2 a 0 de Dembelé

SE ENCENDIÓ LA MÁQUINA FRANCESA



Dembélé se llevó la pelota desde mitad de cancha y la puso esquinada al palo derecho para el 2-0 ante Marruecos. pic.twitter.com/RaW08N89yX — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026