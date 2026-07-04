Las alineaciones de Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026

Los guaraníes se miden con los europeos por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Este sábado por la tarde, la Selección de Paraguay se enfrenta a Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo determinan que define a un clasificado a la próxima ronda y el otro equipo queda eliminado. En ese sentido, se miden entre sí para sacar boleto a los cuartos de final y empezar la recta final rumbo al título más pretendido de todo el planeta.

El combinado guaraní no tuvo su mejor arranque: perdió 4-1 ante Estados Unidos en el debut mundialista. Sin embargo, luego pudo recuperarse y llegar a esta instancia. Por la fase de grupos venció 1-0 a Turquía y empató 0-0 contra Australia. Ya en 16avos de final, le ganó por penales a Alemania tras igualar 1-1 en el tiempo regular y alargue, en una histórica definición.

En contraparte, el elenco europeo fue contundente en cada uno de sus compromisos. En la primera ronda aplastó a todos su rivales: 3-1 a Senegal, 3-0 frente a Irak y aplastó a 4-1 Noruega. Por si todavía quedaban dudas de la inmensa jerarquía y el poderío ofensivo que tiene a disposición, venció 3-0 a Suecia y sacó boleto a los octavos de final.

Kylian Mbappé, capitán de Francia. (Getty Images)

Las formaciones de Paraguay y Francia

Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza Fonda; Miguel Almirón, Julio Enciso.

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

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El cuadro final del Mundial 2026