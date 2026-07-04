Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde ante Francia por los octavos de final de Mundial 2026

Este sábado por la tarde, la Selección de Paraguay se enfrenta a Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo determinan que define a un clasificado a la próxima ronda y el otro equipo queda eliminado. En ese sentido, se miden entre sí para sacar boleto a los cuartos de final y empezar la recta final rumbo al título más pretendido de todo el planeta.

El combinado guaraní no tuvo su mejor arranque: perdió 4-1 ante Estados Unidos en el debut mundialista. Sin embargo, luego pudo recuperarse y llegar a esta instancia. Por la fase de grupos venció 1-0 a Turquía y empató 0-0 contra Australia. Ya en 16avos de final, le ganó por penales a Alemania tras igualar 1-1 en el tiempo regular y alargue, en una histórica definición.

En contraparte, el elenco europeo fue contundente en cada uno de sus compromisos. En la primera ronda aplastó a todos su rivales: 3-1 a Senegal, 3-0 frente a Irak y aplastó a 4-1 Noruega. Por si todavía quedaban dudas de la inmensa jerarquía y el poderío ofensivo que tiene a disposición, venció 3-0 a Suecia y sacó boleto a los octavos de final.

Kylian Mbappé, capitán de Francia. (Getty Images)

Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde contra Francia

Si Paraguay gana: inmediatamente clasifica a cuartos de final del Mundial por segunda vez en su historia (2010), marcando un hito enorme. En contraparte, Francia quedaría eliminado .

inmediatamente del Mundial por segunda vez en su historia (2010), marcando un hito enorme. En contraparte, . Si empatan: se llevará a cabo el tiempo extra y, en caso de persistir la igualdad, se definirá por penales el elenco que avance de ronda y el que quede eliminado.

se llevará a cabo el y, en caso de persistir la igualdad, se definirá por el elenco que avance de ronda y el que quede eliminado. Si Paraguay pierde: automáticamente queda eliminado del Mundial 2026. A la vez, Francia clasifica a cuartos de final y empieza el camino rumbo al título, para sumar su tercera estrella.

El cuadro final del Mundial 2026