Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde ante Francia por los octavos de final de Mundial 2026

Todos los escenarios posibles del duelo entre el elenco guaraní y la selección europea por la Copa del Mundo 2026.

Paraguay - Francia, por la Copa del Mundo 2026.
© GettyParaguay - Francia, por la Copa del Mundo 2026.

Este sábado por la tarde, la Selección de Paraguay se enfrenta a Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo determinan que define a un clasificado a la próxima ronda y el otro equipo queda eliminado. En ese sentido, se miden entre sí para sacar boleto a los cuartos de final y empezar la recta final rumbo al título más pretendido de todo el planeta.

El combinado guaraní no tuvo su mejor arranque: perdió 4-1 ante Estados Unidos en el debut mundialista. Sin embargo, luego pudo recuperarse y llegar a esta instancia. Por la fase de grupos venció 1-0 a Turquía y empató 0-0 contra Australia. Ya en 16avos de final, le ganó por penales a Alemania tras igualar 1-1 en el tiempo regular y alargue, en una histórica definición.

+ Seguinos en

En contraparte, el elenco europeo fue contundente en cada uno de sus compromisos. En la primera ronda aplastó a todos su rivales: 3-1 a Senegal, 3-0 frente a Irak y aplastó a 4-1 Noruega. Por si todavía quedaban dudas de la inmensa jerarquía y el poderío ofensivo que tiene a disposición, venció 3-0 a Suecia y sacó boleto a los octavos de final.

Kylian Mbappé, capitán de Francia. (Getty Images)

Kylian Mbappé, capitán de Francia. (Getty Images)

Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde contra Francia

  • Si Paraguay gana: inmediatamente clasifica a cuartos de final del Mundial por segunda vez en su historia (2010), marcando un hito enorme. En contraparte, Francia quedaría eliminado.
  • Si empatan: se llevará a cabo el tiempo extra y, en caso de persistir la igualdad, se definirá por penales el elenco que avance de ronda y el que quede eliminado.
  • Si Paraguay pierde: automáticamente queda eliminado del Mundial 2026. A la vez, Francia clasifica a cuartos de final y empieza el camino rumbo al título, para sumar su tercera estrella.

El cuadro final del Mundial 2026

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones