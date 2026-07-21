Boca abrió conversaciones por Luciano Gondou: la postura de CSKA Moscú

El Xeneize busca a un centrodelantero por la lesión de Adam Bareiro y ya recibió respuesta.

En pleno arranque del segundo semestre, Boca Juniors se apura para conseguirle un goleador a Rodolfo Arruabarrena. Edinson Cavani rescindió su contrato y Adam Bareiro tiene fecha indefinida de regreso a las canchas por cursar una lesión en la zona lumbar.

En ese contexto, la dirigencia intenta moverse rápido para reforzar al equipo del Vasco en esa posición y Luciano Gondou fue el nombre que apareció sobre la mesa en las últimas horas. El atacante, que pasó por las inferiores de River, es del gusto de Riquelme para este mercado.

Según la información de Germán García Grova, Boca se puso en contacto con CSKA Moscú para averiguar la situación del atacante argentino, que vistió las camisetas de Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors en el fútbol argentino.

Lamentablemente para el Xeneize, que intentó conseguir la cesión del futbolista nacido en Rufino, el club ruso no tiene intenciones de prestar a su jugador, al menos en este mercado de pases. Así, el club de la Ribera deberá explorar otras opciones.

Cabe recordar que, en 2024, Zenit de San Petersburgo desembolsó 12 millones de euros para fichar al jugador que la rompía en el Bicho. En enero de este año, Gondou pasó a CSKA Moscú por una cifra superadora: 16 millones de euros.

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