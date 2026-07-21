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En Inter Miami definieron cuándo deberá darse el regreso de Lionel Messi tras el Mundial con Argentina

El DT de Inter Miami se refirió al regreso de Lionel Messi tras su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Messi quedó a un paso del bicampeonato del mundo luego de un rendimiento inolvidable.
© Getty ImagesLionel Messi quedó a un paso del bicampeonato del mundo luego de un rendimiento inolvidable.

Terminó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde Argentina perdió la final a manos de España y dejó a Lionel Messi sin la oportunidad de volver a coronarse en su última cita mundialista. Ahora, el capitán albiceleste se tomará unos días de descanso y luego retornará a Inter Miami.

Rodrigo De Paul, el otro futbolista argentino que milita en las filas del elenco de Fort Lauderdale, también aprovechará el tiempo y relajará junto a sus seres queridos. Por lo tanto, visitará su Sarandí natal, como la Pulga ya se instaló en Rosario.

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A lo largo de las últimas horas, fue Ángel Guillermo Hoyos, el entrenador de las Garzas, quien se refirió al regreso de ambos futbolistas: “Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar“, exclamó el cordobés de 63 años por medio de una rueda de prensa. A lo que agregó: “Van a estar (fuera) el tiempo que tengan que estar”.

Tras no querer brindar información exacta y dejar bien en claro que ellos serán los que determinarán cuándo estarán aptos para retomar los entrenamientos en el club estadounidense, de mínima se ausentarán de los partidos frente a Chicago Fire y CF Montréal, los cuales se disputarán esta semana. Con el correr de los días se confirmará cuándo volarán hacia el estado de Florida y se pondrán a las órdenes de Hoyos.

Los próximos partidos de Inter Miami

  • Miércoles 22 de julio, 20:30 – Inter Miami vs. Chicago Fire
  • Sábado 25 de julio, 20:30 – CF Montréal vs. Inter Miami
  • Sábado 1 de agosto, 20:30 – Inter Miami vs. Columbus Crew
  • Miércoles 5 de agosto, 20:30 – Inter Miami vs. San Luis (Leagues Cup)
  • Sábado 8 de agosto, 21:00 – Inter Miami vs. Monterrey (Leagues Cup)
  • Miércoles 12 de agosto, 20:30 – Inter Miami vs. Club León (Leagues Cup)

DATOS CLAVES

  • Lionel Messi descansará en Rosario tras perder la final del Mundial ante España.
  • Rodrigo De Paul visitará Sarandí para relajarse antes de volver a Inter Miami.
  • Ángel Guillermo Hoyos confirmó la ausencia de ambos ante Chicago Fire y CF Montréal.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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