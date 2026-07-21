En Inter Miami definieron cuándo deberá darse el regreso de Lionel Messi tras el Mundial con Argentina

Terminó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde Argentina perdió la final a manos de España y dejó a Lionel Messi sin la oportunidad de volver a coronarse en su última cita mundialista. Ahora, el capitán albiceleste se tomará unos días de descanso y luego retornará a Inter Miami.
Rodrigo De Paul, el otro futbolista argentino que milita en las filas del elenco de Fort Lauderdale, también aprovechará el tiempo y relajará junto a sus seres queridos. Por lo tanto, visitará su Sarandí natal, como la Pulga ya se instaló en Rosario.
A lo largo de las últimas horas, fue Ángel Guillermo Hoyos, el entrenador de las Garzas, quien se refirió al regreso de ambos futbolistas: “Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar“, exclamó el cordobés de 63 años por medio de una rueda de prensa. A lo que agregó: “Van a estar (fuera) el tiempo que tengan que estar”.
Tras no querer brindar información exacta y dejar bien en claro que ellos serán los que determinarán cuándo estarán aptos para retomar los entrenamientos en el club estadounidense, de mínima se ausentarán de los partidos frente a Chicago Fire y CF Montréal, los cuales se disputarán esta semana. Con el correr de los días se confirmará cuándo volarán hacia el estado de Florida y se pondrán a las órdenes de Hoyos.
INTER MIAMI ASEGURA QUE MESSI DESCANSARÁ EL TIEMPO QUE NECESITE— Clarín (@clarincom) July 21, 2026
Guillermo Hoyos evitó dar una fecha fija para su vuelta. El entrenador aclaró que Lionel Messi y Rodrigo de Paul descansarán el tiempo que consideren necesario antes de reincorporarse.
Testimonio de Guillermo Hoyos… pic.twitter.com/Qb5fAYSWxV
Los próximos partidos de Inter Miami
- Miércoles 22 de julio, 20:30 – Inter Miami vs. Chicago Fire
- Sábado 25 de julio, 20:30 – CF Montréal vs. Inter Miami
- Sábado 1 de agosto, 20:30 – Inter Miami vs. Columbus Crew
- Miércoles 5 de agosto, 20:30 – Inter Miami vs. San Luis (Leagues Cup)
- Sábado 8 de agosto, 21:00 – Inter Miami vs. Monterrey (Leagues Cup)
- Miércoles 12 de agosto, 20:30 – Inter Miami vs. Club León (Leagues Cup)
DATOS CLAVES
- Lionel Messi descansará en Rosario tras perder la final del Mundial ante España.
- Rodrigo De Paul visitará Sarandí para relajarse antes de volver a Inter Miami.
- Ángel Guillermo Hoyos confirmó la ausencia de ambos ante Chicago Fire y CF Montréal.