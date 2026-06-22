Lautaro Martínez estalló al ser reemplazado con Argentina ante Austria: pateó una heladera y se reprochó jugadas

Pasan los partidos y el gol par saciar la sed de revancha sigue sin llegar. Lautaro Martínez volvió a ser titular en la victoria de la Selección Argentina sobre Austria, pero una vez más se quedó con las manos vacías en su búsqueda de romper la sequía que arrastra en los Mundiales. Y la frustración quedó expuesta en una llamativa reacción que no pasó desapercibida en pleno encuentro.

El delantero del Inter fue titular contra los europeos y salió reemplazado a los 20 minutos del segundo tiempo por Nicolás González. Sin embargo, todas las cámaras se quedaron con la reacción del Toro apenas abandonó el campo de juego.

Una toma alternativa captada por ESPN mostró a Lautaro descargando toda su bronca contra una heladerita ubicada junto al banco de suplentes. El atacante la pateó con fuerza, la desplazó varios metros y continuó su camino hacia el banco visiblemente molesto, mientras señalaba hacia el campo de juego como si recriminara alguna acción ocurrida instantes antes.

La secuencia no terminó ahí. Una vez sentado, el delantero siguió gesticulando e insultando al aire, todavía envuelto en la frustración de una tarde en la que volvió a quedarse sin festejo.

Más allá de la reacción, el contexto ayuda a entender el momento que atraviesa el goleador. Lautaro llegó al Mundial 2026 con la intención de tomarse revancha de lo vivido en Qatar 2022, una competencia en la que convivió con problemas físicos y terminó perdiendo la titularidad ante la irrupción de Julián Álvarez.

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Ahora, ante Austria supo generar el penal que luego Lionel Messi terminó fallando. También colaboró en la presión alta y en el trabajo defensivo que le pidió Lionel Scaloni, pero volvió a carecer de situaciones claras para romper su maleficio y salir de la cancha contento.

Así, ya son ocho los partidos disputados en Copas del Mundo en los que Lautaro Martínez todavía no pudo marcar un gol. Además, si se toman únicamente los encuentros oficiales con la Selección Argentina, no convierte desde septiembre de 2025, cuando le anotó a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. El premio al esfuerzo se le sigue escapando.

Con la clasificación a los dieciseisavos ya asegurada, Argentina cerrará la fase de grupos el próximo sábado frente a Jordania. Allí podría aparecer una nueva oportunidad para que Lautaro corte la racha, aunque también habrá que esperar la decisión de Scaloni y ver si mantiene al Toro entre los titulares o le da una chance desde el arranque a Julián Álvarez.

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