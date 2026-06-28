Lesión de ligamentos en el Mundial 2026: se confirmó qué le pasó a Manuel Ugarte con Uruguay vs. España

El futbolista salió del campo en camilla y hoy se conoció la extensión de la lesión.

La Selección de Uruguay fue la gran decepción del Mundial 2026, quedando eliminada en primera ronda en un grupo con selecciones de menor talla como Arabia Saudita y Cabo Verde, en medio de una crisis del plantel y un quiebre de vestuario en la relación con el entrenador. Sin embargo, las malas noticias no se detienen, y la peor fue la confirmación de la lesión de ligamentos de Manuel Ugarte.

Ugarte sufrió una lesión de ligamentos. (Getty)

El volante central del Manchester United fue titular en los tres partidos disputados por La Celeste en la Copa del Mundo, pero debió ser reemplazado antes del cierre del primer tiempo ante España, luego de sufrir una torcedura de rodilla. Esa lesión le impidió salir caminando, en una imagen que no auguraba buenas cosas.

Hoy, la AUF confirmó con un comunicado oficial que el futbolista tuvo una lesión de ligamentos en su rodilla izquierda y que regresará a Manchester United para hacerse los estudios pertinentes para evaluar los pasos a seguir para su recuperación.

Podría estar fuera de las canchas por un prolongado período de tiempo. (Getty)

Todo apunta hacia una rotura de ligamentos, lo cual obligaría al futbolista de 25 años a pasar por el quirófano y perderse alrededor de ocho o nueve meses de actividad profesional.

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Los jugadores de Uruguay se volvieron por su cuenta

Luego del decepcionante resultado en su participación en la Copa del Mundo, la AUF decidió cancelar el vuelo chárter que tenía reservado para trasladar a la delegación de regreso a tierras sudamericanas, por lo que cada futbolista, así como el cuerpo técnico, se vio obligado a viajar en vuelos comerciales.

La medida tiene que ver con que muchos futbolistas no tienen previsto regresar a Uruguay, sino que aprovecharán a tomarse directamente unas vacaciones junto a sus familias, o en otros casos regresarán a aquellos países en los que están los clubes para los que militan.

Síntesis

Manuel Ugarte sufrió una lesión de ligamentos en su rodilla izquierda durante el encuentro ante España que sentenció la temprana eliminación de Uruguay del Mundial.

sufrió una lesión de ligamentos en su rodilla izquierda durante el encuentro ante España que sentenció la temprana eliminación de Uruguay del Mundial. Manchester United recibirá al mediocampista en Inglaterra para realizarle los estudios médicos pertinentes y definir los pasos a seguir en su rehabilitación.

recibirá al mediocampista en Inglaterra para realizarle los estudios médicos pertinentes y definir los pasos a seguir en su rehabilitación. Ocho a nueve meses de inactividad podría afrontar el futbolista de 25 años si se confirma la rotura total y debe pasar por el quirófano.