Arruabarrena reveló el último pedido que le hizo a Riquelme para el mercado de pases de Boca

El Vasco exteriorizó su deseo de sumar a otro atacante debido a la lesión de Adam Bareiro, que todavía no tiene fecha de regreso.

Boca es uno de los equipos que buscará sacar provecho de la extensión del mercado de pases. Rodolfo Arruabarrena confirmó que mantuvo charlas con Juan Román Riquelme para intentar sumar a otro refuerzo, en este caso de la línea delantera debido a la lesión de Adam Bareiro.

“Con el presidente me he reunido y estamos viendo la posibilidad de tener a otro atacante, por las dudas de que el parate de Adam sea más largo de lo previsto”, confirmó el director técnico en conferencia de prensa luego de la victoria 1 a 0 de sus dirigidos ante O’Higgins.

Sobre la situación del paraguayo, el Vasco detalló: “Se ha hecho un bloqueo. Hoy he hablado con él y está mejor. Seguramente esta semana va a empezar a tener actividad y vamos a ver la progresión. Es una lesión difícil porque parece que estás bien y de repente lo contrario. Él es un pibe muy profesional y lamentablemente le tocó esta situación”.

"ESTAMOS VIENDO LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON OTRO ATACANTE"



Rodolfo Arruabarrena reveló el interés por un 9 para reforzar el sector ofensivo.



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Gondou y David Romero, en la mira

laLa dirigencia intenta moverse rápido para reforzar al equipo del Vasco en esa posición y Luciano Gondou fue el nombre que apareció sobre la mesa en las últimas horas. El atacante, que pasó por las inferiores de River, es del gusto de Riquelme para este mercado.

Según pudo saber BOLAVIP, Juan Román Riquelme también se contactó con Tigre por David Romero. El atacante de 23 años, con pasado en Talleres y Unión La Calera, vive un destacado presente con la camiseta del Matador e interesa en el club de la Ribera.

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El parte médico oficial de Boca