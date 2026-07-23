El delantero de Estados Unidos protagonizó una de las grandes polémicas del torneo y hay una federación que no lo quiere dejar pasar.

Mientras la Selección de España festeja la conquista del Mundial 2026, es momento de balances sobre lo acontecido en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque Noruega completó su mejor participación, su federación puso el grito en el cielo a cuatro días de la final.

El combinado nórdico, que cayó en los cuartos de final ante su par de Inglaterra, anunció que se meterá en el barro para formalizar una denuncia en el Comité de Ética de la FIFA. Lo curioso es que lo hará por un caso que nada tiene que ver con su camino en el Mundial.

Se trata del caso de Folarin Balogun, expulsado en la victoria de Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina por un fuerte pisotón sobre el tobillo de un rival. Con escándalo alrededor del planeta, FIFA decidió retirarle la suspensión posterior para que pudiera jugar los octavos de final ante Bélgica.

La falta por la que expulsaron a Balogun. (Foto: Getty)

Incluso, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, admitió que había llamado a Gianni Infantino, mandatario de la FIFA, para que revisara aquella decisión arbitral. Por eso, la Federación Noruega de Fútbol elevará la denuncia, preocupada por la integridad del deporte.

“Cuando se elude una norma como esta, se entra en una pendiente resbaladiza que pondrá en peligro todo el fútbol. Cuestionar sus reglas fundamentales constituye una amenaza para este deporte”, resaltó su presidenta, Lisa Klaveness.

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Y se extendió: “Esto nunca debería haber ocurrido. Ahora es esencial tener una comunicación honesta al respecto. Todos sabemos que este veredicto fue influenciado por fuerzas externas y que no siguió el procedimiento adecuado. Necesitamos que el dirigente de la FIFA reconozca que se trata de un error”.

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