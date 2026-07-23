River hoy: entrenaron Montiel y Otamendi, posible formación vs. Barracas y viaja de Correa rumbo a Argentina

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este jueves 23 de julio.

River está ultimando los detalles de su preparación para recibir el sábado a Barracas Central, desde las 19.15, en el Estadio Monumental, en el inicio del Torneo Clausura que lo tiene obligado a revertir de inmediato la pálida imagen que dejó en su derrota seguida de eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi.

Eduardo Coudet ya tiene en mente la alineación con la que saldrá a afrontar un partido con pronóstico de clima espeso desde las tribunas y recibió en la práctica de este jueves a Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, listos para ponerse a las órdenes tras disputar el Mundial con la Selección Argentina.

Montiel y Otamendi ya reportaron en River Camp

Aunque es evidente que necesita descanso, porque llegó al Mundial lesionado, se recuperó con lo justo y terminó sumando gran cantidad de minutos con la Selección Argentina, Gonzalo Montiel ya reportó en River Camp este jueves para ponerse a las órdenes de Eduardo Coudet.

Minutos después se sumó también Nicolás Otamendi, quien firmó con el Millonario antes de la Copa del Mundo y ahora podrá tener sus primeros entrenamientos con el equipo, esperando el momento de hacer su debut oficial.

La probable formación vs. Barracas

Eduardo Coudet, piensa en por lo menos dos cambios en el equipo titular. Además, las variantes podrían llegar a ser cuatro en caso de que Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel respondan de buena manera en las prácticas.

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Los dos cambios estipulados por el Chacho están en la mitad de la cancha. Tanto Fausto Vera como Juan Cruz Meza, quienes fueron reemplazados ante Aldosivi, perderían su lugar en la cancha y serían reemplazados por Mauro Arambarri y el juvenil Lautaro Pereyra respectivamente. Pero también se espera por ver en qué condiciones se encuentran Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, que de sentirse bien desde lo físico también alinearán desde el inicio.

Así las cosas, el Millonario saldría a la cancha con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Facundo Colidio.

Viaje de Correa rumbo a Argentina

En horas del mediodía, Ángel Correa se encontraba en vuelo rumbo a Argentina mientras en simultáneo trascendía que Tigres había vuelto a modificar algunas condiciones en el acuerdo con River. Además, se supo que el futbolista estaba ansioso por encontrarse con su familia, debido a que estos habían recibido amenazas por su salida del club mexicano, según avanzó en X el periodista Juan Cortese.

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