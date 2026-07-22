Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1: cronograma completo

Todos los detalles relacionados con la agenda completa de un nuevo fin de semana plagado de actividad en La Máxima.

Se aproxima una nueva carrera de la presente temporada de la Fórmula 1. Este fin de semana, después de lo que fue el apasionante Gran Premio de Bélgica, se llevará a cabo el Gran Premio de Hungría, en Hungaroring, Mogyoród. El mismo se desarrollará entre el 24 y el 26 de julio y acaparará la atención de propios y extraños.

La Fórmula 1 está en Disney+

En medio de ese panorama, Franco Colapinto, de enorme actuación en la competición pasada, intentará volver a pisar fuerte y sumar puntos nuevamente. Cabe destacar que el argentino está luchando para renovar su contrato con Alpine y permanecer en 2027 en la categoría más importante del automovilismo mundial.

Colapinto se prepara para otra prueba. (Foto: Getty)

Días y horarios del Gran Premio de Hungría

(Horarios de la República Argentina)

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08:30

08:30 Práctica libre 2: 12:00

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07:30

07:30 Clasificación: 11:00

Domingo 26 de julio

Carrera: 10:00

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Campeonato de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 puntos George Russell (Mercedes) – 154 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 126 puntos Lando Norris (McLaren) – 103 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 91 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 60 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Liam Lawson (RB) – 39 puntos Arvid Lindblad (RB) – 22 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alex Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Campeonato de constructores

Mercedes – 358 puntos Ferrari – 285 puntos McLaren – 195 puntos Red Bull – 151 puntos Alpine – 61 puntos RB – 61 puntos Haas – 21 puntos Williams – 11 puntos Audi – 10 puntos Aston Martin – 1 punto Cadillac – 0 puntos

DATOS CLAVE

El GP de Hungría se disputará del 24 al 26 de julio en Hungaroring.

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Franco Colapinto suma 19 puntos en el campeonato y busca renovar con Alpine.