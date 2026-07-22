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Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1: cronograma completo

Todos los detalles relacionados con la agenda completa de un nuevo fin de semana plagado de actividad en La Máxima.

Franco Colapinto en acción.
© Getty ImagesFranco Colapinto en acción.

Se aproxima una nueva carrera de la presente temporada de la Fórmula 1. Este fin de semana, después de lo que fue el apasionante Gran Premio de Bélgica, se llevará a cabo el Gran Premio de Hungría, en Hungaroring, Mogyoród. El mismo se desarrollará entre el 24 y el 26 de julio y acaparará la atención de propios y extraños.

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En medio de ese panorama, Franco Colapinto, de enorme actuación en la competición pasada, intentará volver a pisar fuerte y sumar puntos nuevamente. Cabe destacar que el argentino está luchando para renovar su contrato con Alpine y permanecer en 2027 en la categoría más importante del automovilismo mundial.

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Colapinto cederá su Alpine en Hungria

Colapinto se prepara para otra prueba. (Foto: Getty)

Días y horarios del Gran Premio de Hungría

(Horarios de la República Argentina)

Viernes 24 de julio

  • Práctica libre 1: 08:30
  • Práctica libre 2: 12:00

Sábado 25 de julio

  • Práctica libre 3: 07:30
  • Clasificación: 11:00

Domingo 26 de julio

  • Carrera: 10:00
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Los 4 desafíos que enfrentará Franco Colapinto en el GP de Hungría

Campeonato de pilotos

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 puntos
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 puntos
  3. George Russell (Mercedes) – 154 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 126 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 103 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 91 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 60 puntos
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
  10. Liam Lawson (RB) – 39 puntos
  11. Arvid Lindblad (RB) – 22 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
  13. Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  15. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  16. Alex Albon (Williams) – 5 puntos
  17. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  19. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  20. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Campeonato de constructores

  1. Mercedes – 358 puntos
  2. Ferrari – 285 puntos
  3. McLaren – 195 puntos
  4. Red Bull – 151 puntos
  5. Alpine – 61 puntos
  6. RB – 61 puntos
  7. Haas – 21 puntos
  8. Williams – 11 puntos
  9. Audi – 10 puntos
  10. Aston Martin – 1 punto
  11. Cadillac – 0 puntos

DATOS CLAVE

  • El GP de Hungría se disputará del 24 al 26 de julio en Hungaroring.
  • Franco Colapinto suma 19 puntos en el campeonato y busca renovar con Alpine.
  • Kimi Antonelli lidera el campeonato de pilotos de Fórmula 1 con 204 puntos.
Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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