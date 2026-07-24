Emotivo mensaje de De Paul a Otamendi tras su retiro de la Selección Argentina

La final del Mundial 2026 dejó un gran dolor para los argentinos y también marcó el cierre de una etapa: Nicolás Otamendi no continuará vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. El marcador central ya lo había anunciado, pero ahora que se hizo efectivo decidió compartir una muy linda reflexión sobre su paso por el combinado nacional y también le dejó un mensaje a los que siguen.

Rodrigo De Paul fue uno de los compañeros de grandes batallas de Otamendi en la Selección Argentina. Desde que se sumó, el volante tuvo el cariño del marcador central y juntos formaron parte del proceso más exitoso de la historia de la Albiceleste con la conquista de un Mundial, dos Copa América y una Finalissima.

El emotivo mensaje de De Paul a Ota

Rodrigo De Paul compartió una emotiva historia en su cuenta de Instagram para despedir a Nicolás Otamendi: “El primer día que llegué, me abriste la puerta de la habitación y hasta el último día seguimos con cada uno de nuestros rituales… mi agradecimiento a vos hermano es eterno, fuiste un ejemplo y uno de los comandantes de esta hermosa historia que construyó este equipo. Gracias por todo, te voy a extrañar, te vamos a extrañar… la habitación sin vos y tu play no será lo mismo!”.

Así se despidió Otamendi de la Selección Argentina

A través de un comunicado, Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina: “Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dio el fútbol.

La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos. El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto porque este grupo lo intentó hasta el último segundo.

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Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida. Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles.

Nicolás Otamendi. (Foto: Getty).

Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño. Gracias a mi familia. Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos.

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Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes.

Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo. Hasta siempre, Selección“.

DATOS CLAVE

Rodrigo De Paul despidió a Nicolás Otamendi con una emotiva historia en Instagram.

despidió a Nicolás Otamendi con una emotiva historia en Instagram. Nicolás Otamendi concluyó su etapa en la Selección Argentina tras finalizar el Mundial.

concluyó su etapa en la Selección Argentina tras finalizar el Mundial. Rodrigo De Paul destacó los años compartidos y rituales en la habitación del equipo.