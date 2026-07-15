Lionel Messi, tras vencer a Inglaterra y clasificar a la final del Mundial: “Vamos Argentina carajo”

El capitán rompió el silencio con un posteo en su cuenta de Instagram y le dejó un mensaje a todos los hinchas de la Albiceleste.

En un partido estelar e híper caliente, la Selección Argentina venció 2-1 a Inglaterra y clasificó a la final de la Copa del Mundo 2026. Empezó abajo en el marcador, lo empató Enzo Fernández con un golazo y lo ganó Lautaro Martínez a los 91 minutos para desatar el delirio en el Mercedes Benz Stadium y en todo el país. Y lo que sorprendió a todos fue el posteo de Lionel Messi.

Cabe recordar que el astro dio las dos asistencias en la victoria de este miércoles que significaron la remontada agónica que hizo explotar de felicidad al recinto de Atlanta. En primera instancia, le dio el pase a Enzo que marcó de media distancia y luego desbordó y tiró el centro con la derecha para que el Toro anote de cabeza en el tiempo adicional. Próximo desafío: España.

Lionel Messi tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que, el crack rosarino rompió el silencio a través de su cuenta personal. “A LA FINAL!!!!!”, escribió Messi en mayúscula y como primer mensaje hacia los fanáticos. Inmediatamente después, redobló la apuesta. “Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido“, expresó el capitán y principal referente del plantel del combinado nacional.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo!!!“, manifestó el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo y también de esta edición. Por último y antes de cerrar su mensaje en Instagram, sostuvo: “Vamos Argentina carajo!!!! Todos juntos“.

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El desahogo de Messi tras ganarle a Inglaterra

Lo cierto es que, ni bien sonó el pitazo final, Messi se arrodilló y quebró en llanto. En ese preciso momento, donde se selló el pase a la final, Lionel cayó al césped y sacudió los brazos para festejar la clasificación al partido estelar donde se definirá el título. Debido a la emoción y a cómo se dio el desarrollo del encuentro, no pudo contener las lágrimas.

Lionel Messi en la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026. (Getty Images)

Al igual que ocurrió al término de los anteriores cotejos en los que Argentina también ganó sobre los últimos instantes, los futbolistas cantaron junto a los hinchas. En ese preciso momento, se acercaron a una de las cabeceras del Mercedes-Benz Stadium y entonaron los típicos cánticos. ¿El más cantado? “El domingo cueste lo cueste, el domingo tenemos que ganar“.

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Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026

El partido ya tiene casi todo confirmado: protagonistas, escenario y fecha. En el estadio ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

Así las cosas, la gran final del Mundial 2026 se definirá entre España y Argentina este domingo 19 de junio desde las 15:00 locales en el MetLife Stadium de East Rutherford.

El cuadro final del Mundial 2026