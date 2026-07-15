El desahogo de Lionel Messi tras el triunfo ante Inglaterra y la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026

Ni bien finalizó el partido, los futbolistas rodearon al capitán de la Albiceleste y ya piensan en la final ante España.

En un partido estelar e híper caliente, la Selección Argentina venció 2-1 a Inglaterra y clasificó a la final de la Copa del Mundo 2026. Empezó abajo en el marcador, lo empató Enzo Fernández con un golazo y lo ganó Lautaro Martínez a los 91 minutos para desatar el delirio en el Mercedes Benz Stadium y en todo el país. Y lo que sorprendió a todos fue el desahogo de Lionel Messi.

El desahogo de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra. (Getty Images)

Cabe recordar que el astro dio las dos asistencias para la remontada agónica del combinado nacional. En primera instancia, habilitó a Enzo Fernández para que convierta un verdadero golazo de media distancia y que despertó la ilusión. Prácticamente de forma inmediata, desbordó, tiró el centro con la derecha y encontró al Toro dentro del área para el gran triunfo.

Lo cierto es que, ni bien sonó el pitazo final, Messi se arrodilló y quebró en llanto. En ese preciso momento, donde se selló el pase a la final, Lionel cayó al césped y sacudió los brazos para festejar la clasificación al partido estelar donde se definirá el título. Debido a la emoción y a cómo se dio el desarrollo del encuentro, no pudo contener las lágrimas.

¡LA EMOCIÓN DE LIONEL MESSI! ¡VICTORIA ANTE INGLATERRA, ARGENTINA A LA FINAL Y EL CAPITÁN CAYÓ DE RODILLAS!



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Al igual que ocurrió al término de los anteriores cotejos en los que Argentina también ganó sobre los últimos instantes, los futbolistas cantaron junto a los hinchas. En ese preciso momento, se acercaron a una de las cabeceras del Mercedes-Benz Stadium y entonaron los típicos cánticos. ¿El más cantado? “El domingo cueste lo cueste, el domingo tenemos que ganar“.

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Claro que se palpitó la final frente a España, que paralizará a todo el ambiente deportivo el próximo domingo, pero eso no fue todo. Pocos segundos más tarde, y como no podía ser de otra manera, se cantó: “El que no salta es un inglés“. No conforme con ese tema, con Messi a la cabeza redoblaron la apuesta y sonó: “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo“.

🗣️ "QUE EL DOMINGO, CUESTE LO QUE CUESTE, EL DOMINGO TENEMOS QUE GANAR". pic.twitter.com/EF0GAdn63b — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026

El partido ya tiene casi todo confirmado: protagonistas, escenario y fecha. En el estadio ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

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Así las cosas, la gran final del Mundial 2026 se definirá entre España y Argentina este domingo 19 de junio desde las 15:00 locales en el MetLife Stadium de East Rutherford.