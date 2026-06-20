Lluvia de críticas a Sebastián Beccacece tras el empate de Ecuador ante Curazao en el Mundial 2026: “Debe renunciar hoy”

En redes sociales se pidió hacer "la gran Túnez" y que sea otro el DT de La Tri ante Alemania.

Contra todos los pronósticos, la Selección de Ecuador no pudo pasar del empate sin goles ante Curazao este sábado en Kansas City, quedó con apenas un punto en dos partidos disputados y complicó seriamente sus chances de acceder a los dieciseisavos de final del Mundial, teniendo en cuenta que su último compromiso en fase de grupos será ante Alemania.

Las reacciones al inesperado resultado no se hicieron esperar en redes sociales y fue Sebastián Beccacece, entrenador argentino que ya había llegado al certamen siendo discutido por un número importante de hinchas ecuatorianos, fue el principal centro de la crítica.

“Es la mayor vergüenza de la selección ecuatoriana en Mundiales de fútbol. Hoy debe renunciar BKCC, sin excusas”, expresó el periodista Santiago Bucaram López. “Largate, Beccacece”, acompañó un hincha. “Beccacece tuvo como plan A: línea de 3 con Franco de Stopper, Jordy Alcívar de volante central y Pervis Estupiñán como apuestas ofensivas. Plan B: Rola Rodríguez, Nilson y Angelo Preciado. La gestión de Beccacece es para criticarlo, por improvisar y por estar tan alejado de la realidad”, analizó el periodista Kevin Verdezoto.

“PAPELÓN, increíble lo que estamos viviendo… Nuestra Mejor Generación no puntúa en el Mundial y empata con la selección más pequeña de la historia. La decepción de la afición de Ecuador en el estadio es gigante, la gente está molesta. ¿Esto es más de Beccacece o de jugadores?”, se preguntó Rogelio Arosemena desde Kansas City.

PAPELÓN, increíble lo que estamos viviendo… Nuestra “Mejor Generación” no puntúa en el Mundial y empata con la selección más pequeña de la historia. La decepción de la afición de Ecuador en el estadio es gigante, la gente está molestad. ¿Esto es más de Beccacece o de jugadores? pic.twitter.com/oB5DCwgVRm — Rogelio Arosemena ⚽️ (@Rarosemena11) June 21, 2026

“No puede volver a pisar el país en lo que le quede de vida”, “Todos sabíamos que este iba a ser el resultado con Beccacece, menos la FEF”, “Lo que me da tristeza es cómo este señor desaprovechó a esta generación con su planteamiento mezquino y cobarde”, “Nunca estuvo a la altura” y “Ecuador tiene que hacer la de Túnez y echar a Beccacece hoy mismo”, fueron otros de los tantos comentarios que apuntaron contra el DT.

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“Fuera Beccacece”, grito de guerra en Kansas

Un importante número de hinchas ecuatorianos tardó en abandonar las tribunas del estadio de Kansas City, desde donde hicieron escuchar como grito de guerra el “fuera Beccacece” para mostrar su total disconformidad con el entrenador que condujo al seleccionado al Mundial.

¡Fuera Beccacece! 😳



La hinchada ecuatoriana molesta por el empate 0-0 frente a Curazao se hizo escuchar desde las gradas del Kansas City Stadium 👀⚽️



📹: David Yepez para Doble 5 pic.twitter.com/cb7FD8cfWC — DobleCinco (@doble5ec) June 21, 2026