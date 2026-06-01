Locura en India por la Selección Argentina a días del inicio del Mundial 2026

La Selección Argentina ya está reunida en suelo estadounidense y se prepara para su debut en el Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan al evento como los campeones defensores y pelearán por bordarle la cuarta estrella a la camiseta albiceleste.
Con Lionel Messi como bandera, en lo que será su sexta participación en la máxima cita del fútbol, el equipo renueva la ilusión de 45 millones de argentinos. Pero también habrá apoyo del otro lado de las fronteras.
Este lunes se viralizó un video compartido por Periodistán y grabado en Kerala, en el sur de India, en donde una multitud participaba del traslado de una inmensa bandera de 50 metros con los héroes de Qatar 2022 y otros jugadores como Alejandro Garnacho, que curiosamente no fue convocado para el Mundial.
¡¡¡IMPRESIONANTE!!!— Periodistán (@periodistan_) June 1, 2026
En Kerala, India, decenas de fanáticos trasladan un banner de más de 50 metros, dedicado a la Selección Argentina. pic.twitter.com/3fxWmfNr8O
Tal como ocurrió en Bangladesh en los últimos años, India demuestra su cariño por los últimos campeones del mundo. Aunque el combinado asiático nunca se clasificó para un Mundial, sus casi 1.500 millones de habitantes no se van a perder el evento.
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas
Días y horarios confirmados para los amistosos de Argentina ante Honduras e Islandia previos al Mundial 2026
La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026
ARQUEROS
- 23- Emiliano Martínez
- 12- Gerónimo Rulli
- 1- Juan Musso
DEFENSORES
- 26- Nahuel Molina
- 4- Gonzalo Montiel
- 13- Cristian Romero
- 19- Nicolás Otamendi
- 6- Lisandro Martínez
- 2- Leonardo Balerdi
- 25- Facundo Medina
- 3- Nicolás Tagliafico
MEDIOCAMPISTAS
- 7- Rodrigo De Paul
- 14- Exequiel Palacios
- 24- Enzo Fernández
- 11- Giovani Lo Celso
- 20- Alexis Mac Allister
- 5- Leandro Paredes
- 18- Nicolás Paz
- 8- Valentín Barco
DELANTEROS
- 10- Lionel Messi
- 9- Julián Alvarez
- 17- Giuliano Simeone
- 22- Lautaro Martínez
- 15- Nicolás González
- 16- Thiago Almada
- 21- José Manuel López
Datos clave
- 50 metros mide la bandera que hinchas en Kerala, India hicieron apoyando a Argentina.
- Lionel Messi disputará su sexta participación mundialista con la Selección Argentina en 2026.
- 16 de junio será el debut ante Argelia en el estadio de Kansas City.