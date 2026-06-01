Locura en India por la Selección Argentina a días del inicio del Mundial 2026

La Albiceleste ya se instaló en Kansas City y, a 15 mil kilómetros, los campeones reciben fuerte apoyo de camino a la defensa del título.

La Selección Argentina ya está reunida en suelo estadounidense y se prepara para su debut en el Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan al evento como los campeones defensores y pelearán por bordarle la cuarta estrella a la camiseta albiceleste.

Con Lionel Messi como bandera, en lo que será su sexta participación en la máxima cita del fútbol, el equipo renueva la ilusión de 45 millones de argentinos. Pero también habrá apoyo del otro lado de las fronteras.

Este lunes se viralizó un video compartido por Periodistán y grabado en Kerala, en el sur de India, en donde una multitud participaba del traslado de una inmensa bandera de 50 metros con los héroes de Qatar 2022 y otros jugadores como Alejandro Garnacho, que curiosamente no fue convocado para el Mundial.

¡¡¡IMPRESIONANTE!!!



En Kerala, India, decenas de fanáticos trasladan un banner de más de 50 metros, dedicado a la Selección Argentina. pic.twitter.com/3fxWmfNr8O — Periodistán (@periodistan_) June 1, 2026

Tal como ocurrió en Bangladesh en los últimos años, India demuestra su cariño por los últimos campeones del mundo. Aunque el combinado asiático nunca se clasificó para un Mundial, sus casi 1.500 millones de habitantes no se van a perder el evento.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

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La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

ARQUEROS

23- Emiliano Martínez

12- Gerónimo Rulli

1- Juan Musso

DEFENSORES

26- Nahuel Molina

4- Gonzalo Montiel

13- Cristian Romero

19- Nicolás Otamendi

6- Lisandro Martínez

2- Leonardo Balerdi

25- Facundo Medina

3- Nicolás Tagliafico

MEDIOCAMPISTAS

7- Rodrigo De Paul

14- Exequiel Palacios

24- Enzo Fernández

11- Giovani Lo Celso

20- Alexis Mac Allister

5- Leandro Paredes

18- Nicolás Paz

8- Valentín Barco

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DELANTEROS

10- Lionel Messi

9- Julián Alvarez

17- Giuliano Simeone

22- Lautaro Martínez

15- Nicolás González

16- Thiago Almada

21- José Manuel López

Datos clave