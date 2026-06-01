Se confirmó qué camisetas usará la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026

Repitiendo el mismo patrón que en Qatar, la Albiceleste ya sabe la indumentaria que utilizará ante Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J de la Copa del Mundo.

A solo 10 días del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina ya ajusta los últimos detalles en Kansas City con Lionel Scaloni monitoreando la situación física de varios de sus futbolitas. Y mientras la fiebre mundialista empieza a adueñarse de la escena, desde la organización de la Copa del Mundo le confirmaron al combinado nacional otro detalle clave para la fase de grupos: qué camisetas utilizará en cada uno de sus primeros tres partidos.

La Albiceleste debutará el próximo 16 de junio frente a Argelia y lo hará con su histórica indumentaria titular. Así, Argentina jugará con la tradicional camiseta celeste y blanca, pantalón azul y medias azules en el Kansas City Stadium. Además, Emiliano Martínez vestirá íntegramente de naranja para el estreno mundialista.

La situación se repetirá en la segunda fecha del Grupo J ante Austria, rival al que enfrentará el 22 de junio. Nuevamente, el seleccionado utilizará la camiseta titular albiceleste, aunque en este caso el Dibu cambiará de color y saldrá al campo completamente vestido de verde claro.

Sin embargo, la novedad llegará en el cierre de la fase de grupos frente a Jordania. Allí, el sábado 27 de junio, Argentina estrenará oficialmente su nueva camiseta alternativa negra con detalles celestes y azules, modelo alternativo que está inspirado en el fileteado porteño y que supo ser estrenado durante la última fecha FIFA.

Argentina va a jugar con la camiseta titular contra Argelia y Austria; va a usar la suplente contra Jordania. pic.twitter.com/a35A0mwKSQ — Gastón Edul (@gastonedul) June 1, 2026

De esta manera, la Selección tendrá dos presentaciones con su tradicional uniforme y una con la innovadora camiseta negra. Casualidad o no, el equipo de Scaloni repetirá exactamente el mismo patrón de camisetas que utilizó en la fase de grupos de Qatar 2022: uniforme titular en los dos primeros encuentros —ante Arabia Saudita y México— y alternativo en el tercero, frente a Polonia. Aquella vez, la Selección terminó levantando la Copa del Mundo semanas después en Lusail.

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