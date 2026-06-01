Un estudio matemático calculó las probabilidades exactas de la Selección Argentina de ganar el Mundial 2026

Goldman Sachs calculó las chances que tienen todos los equipos de consagrarse en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

El 11 de junio comenzará el Mundial 2026 y la Selección Argentina lo afrontará con la misión de retener la corona conseguida en Qatar 2022. La Albiceleste llega en gran forma a la cita en Estados Unidos, México y Canadá e intentará convertirse en el primer equipo bicampeón con esta camiseta.

Mientras se acerca la fecha del debut, el Grupo Goldman Sachs publicó un estudio estadístico en el que desglosa las probabilidades matemáticas de cada una de las selecciones y las instancias a las que podrían llegar en esta edición de la Copa del Mundo.

El modelo utilizado para predicciones utiliza los datos históricos de rendimiento de cada uno de los equipos con un sistema de clasificación ELO. Además, emplea factores mentales y geográficos para intentar adelantarse a los resultados de todo el evento.

En la previa del torneo, Goldman Sachs compartió sus primeros estudios, aunque se irán renovando partido a partido con las estadísticas actualizadas según se presenten los acontecimientos. En ese contexto, compartió a sus principales candidatos a ganar el título y la Selección Argentina aparece en el tercer lugar.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. (Foto: Getty)

El grupo les dio un 14% de posibilidades de levantar el trofeo a los dirigidos por Lionel Scaloni. Delante de la Albiceleste solo aparecen España y Francia, con 26% y 19%, respectivamente. Más atrás, el Top 5 lo completan Brasil, con un 8%, e Inglaterra, con 5%.

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“Se prevé que España gane porque tiene la mejor clasificación Elo, respaldada por su talento goleador y un buen impulso al inicio de la competición. Argentina se ve perjudicada por el bajón del campeón, es decir, el bajo rendimiento estadístico de los vigentes campeones en la siguiente Copa del Mundo”, explicó Goldman Sachs sobre su estudio.

Argentina vs. España: la final más probable

Goldman Sachs compartió también el camino de los finalistas, dos de los candidatos en la previa del torneo. Sin embargo, las estadísticas le sonríen a la Roja en cuanto a chances para lo que sería una definición histórica en la Copa del Mundo.

De camino a la final, las matemáticas predicen a Argentina líder de su grupo con 3 victorias, derrotando en el camino a Uruguay, Estados Unidos, Portugal y Brasil. Del otro lado, España también ganaría sus tres duelos iniciales, dejando eliminados luego a Austria, Colombia, Turquía y Francia.

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