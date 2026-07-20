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Mundial 2026

Los 10 mejores goles del Mundial 2026

Uno por uno, los tantos más espectaculares que dejó la Copa del Mundo que finalizó con el título de España.

El festejo de Julián Álvarez ante Suiza.
© GettyEl festejo de Julián Álvarez ante Suiza.

Se terminó el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Lo hizo este domingo 19 de julio, con la ajustada victoria por 1-0 de España sobre Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, coronando a los ibéricos como los campeones del certamen. Fueron nada más ni nada menos que 104 partidos y muchos golazos.

Como consecuencia de ello, desde BOLAVIP hacemos un repaso, uno por uno, por los 10 mejores goles que dejó la Copa del Mundo. Aquellas anotaciones que, más allá de haber servido de mucho para sus seleccionados o tal vez no tanto, quedarán en la memoria y en las retinas de todos y cada uno de los amantes del fútbol.

+ Seguinos en

1- Julián Álvarez (Argentina) a Suiza

2- Wilson Isidor (Haití) a Marruecos

3- Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde) a Argentina

4- Jude Bellingham (Inglaterra) a Francia

5- Eldor Shomurodov (Uzbekistán) a Congo

6- Kerim Alajbegovic (Bosnia) a Qatar

7- Kylian Mbappé (Francia) a Senegal

8- Giovanni Reyna (Estados Unidos) a Paraguay

9- Erling Haaland (Noruega) a Brasil

10- Ferran Torres (España) a Argentina

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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