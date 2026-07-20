Los 10 mejores goles del Mundial 2026

Uno por uno, los tantos más espectaculares que dejó la Copa del Mundo que finalizó con el título de España.

Se terminó el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Lo hizo este domingo 19 de julio, con la ajustada victoria por 1-0 de España sobre Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, coronando a los ibéricos como los campeones del certamen. Fueron nada más ni nada menos que 104 partidos y muchos golazos.

Como consecuencia de ello, desde BOLAVIP hacemos un repaso, uno por uno, por los 10 mejores goles que dejó la Copa del Mundo. Aquellas anotaciones que, más allá de haber servido de mucho para sus seleccionados o tal vez no tanto, quedarán en la memoria y en las retinas de todos y cada uno de los amantes del fútbol.

1- Julián Álvarez (Argentina) a Suiza

2- Wilson Isidor (Haití) a Marruecos

¿TENEMOS EL GOL DE LA COPA? ¡¡SENSACIONAL REMATE DE WILSON ISIDOR PARA EL 2-1 DE HAITÍ VS. MARRUECOS!! HISTORIA.



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3- Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde) a Argentina

Golazo total de Sidny Lopes Cabral para el 2-2 de Cabo Verde 🇨🇻 contra Argentina 🇦🇷. Locura de partido.pic.twitter.com/t41nT64VZQ — VSports Team (@VSportsTM) July 4, 2026

4- Jude Bellingham (Inglaterra) a Francia

¡¡QUÉ GOLAZO, JUDE!!



TREMENDA jugada individual de Bellingham para el ¡6-4! de Inglaterra sobre Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/7ibk2bzFgz — DSPORTS (@DSports) July 18, 2026

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5- Eldor Shomurodov (Uzbekistán) a Congo

¡¡NO DEJES DE APLAUDIR, CANNAVARO!! El capitán de Uzbekistán, Shomurodov, la tocó por arriba del arquero de RD Congo y marcó un GOLAZO para el tempranero 1-0.



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6- Kerim Alajbegovic (Bosnia) a Qatar

7- Kylian Mbappé (Francia) a Senegal

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8- Giovanni Reyna (Estados Unidos) a Paraguay

9- Erling Haaland (Noruega) a Brasil

¡¡¡ESTÁS DEMENTE ANDROIDE!!! ZURDAZO LETAL CRUZADO DE HAALAND PARA SU DOBLETE Y EL 2-0 DE NORUEGA ANTE BRASIL. HISTORIA.



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10- Ferran Torres (España) a Argentina