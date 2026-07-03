Los africanos jugaron un gran partido y llevaron al campeón del mundo al tiempo extra, aunque no pudieron sostener el resultado.

La Selección Argentina sufrió mucho más de la cuenta para superar a Cabo Verde en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni debieron recurrir al tiempo extra para superar a la selección africana por 3 a 2. Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cuti Romero fueron los autores de los tantos de la Albiceleste.

Para Argentina fue un triunfo laborioso, Cabo Verde ofreció más resistencia de la esperada. Es cierto que los africanos venían de empatar ante España, Uruguay y Arabia Saudita, superando su grupo siendo el peor segundo en lo que respecta a puntos obtenidos, pero con un desempeño interesante.

En el Hard Rock Stadium hubo más de 60 mil argentinos en las tribunas, aunque el clima no siempre fue el ideal para los Scaloni. Hubo silencios en momentos clave y poco aliento en líneas generales. También es verdad que los que habitualmente van a ver a la Selección Argentina no es el mismo que va a ver a sus clubes.

El gran gesto de los hinchas argentinos con Cabo Verde

Una vez consumada la eliminación de Cabo Verde en su primera participación mundialista, los futbolistas se retiraron del campo de juego mientras los hinchas argentinos los despedían con aplausos. Fue un gran gesto de los simpatizantes de la Albiceleste al reconocer a un equipo que se entregó de principio a fin y le jugó de igual a igual al campeón del mundo en varios tramos del partido.

Tras su eliminación del Mundial, los jugadores de Cabo Verde se fueron del campo de juego aplaudidos por los hinchas argentinos.

pic.twitter.com/ypVe2jhUTi — Corta (@somoscorta) July 4, 2026

¿Cuándo y contra quién juega Argentina por octavos de final del Mundial 2026?

La Selección Argentina enfrentará a Egipto el próximo martes 7 de julio desde las 13 horas por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro ante los africanos será en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. La selección norafricana superó por penales a Australia por los 16avos de final.