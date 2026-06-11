Los mejores memes de la ceremonia inaugural del Mundial 2026.

En la previa del encuentro entre México y Sudáfrica, los fanáticos le pusieron humor a las redes sociales.

Este jueves 11 de junio se paraliza el deporte para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y recién finaliza el próximo 19 de julio. En ese sentido, el Estadio Azteca es el recinto elegido para dar comienzo al certamen más importante del planeta, donde se medirán México ante Sudáfrica. Con ese contexto sobre la mesa, las redes sociales explotaron con memes por la ceremonia inaugural.

Pero antes de que ruede la pelota se llevó a cabo la típica inauguración, para la cual la FIFA aseguró sorpresas. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion y EJAE, son solo algunos de los protagonistas sobre el campo de juego. Además, Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla también tuvieron su participación.

Los mejores memes de la inauguración de la Copa del Mundo 2026

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https://x.com/cookietriki/status/2065129211652661570?s=20

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En efecto, esto es una VERDADERA CEREMONIA DE INAUGURACIONpic.twitter.com/a7DCJGa5mh — MrDOWN (@MrDOWNec) June 11, 2026

Bonadeo en TyC Sports relatando la apertura de la ceremonia del Mundial no dejando escuchar los artistas pic.twitter.com/R9Juqk6lPS — PEPE (@soyunargento) June 11, 2026

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