Los mejores memes de la eliminación de Paraguay del Mundial 2026 tras perder contra Francia

Las redes sociales pese a que la Albirroja no pueda protagonizar un nuevo batacazos en la Copa del Mundo.

El camino de Gustavo Alfaro y Paraguay en el Mundial 2026 llegó a su fin. En un partido repleto de fricción y garra, el conjunto guaraní perdió 1-0 ante Francia y quedó eliminado en los octavos de final debido a un gol de Kylian Mbappé de penal. La ilusión albirroja se mantuvo hasta el último segundo de partido, pero no le bastó para conseguir una nueva utopía como contra Alemania en la ronda anterior. Un combo de emociones que no tardó en repercutir en las redes sociales.

Como suele ocurrir en este tipo de jornadas, el mundo futbolero se adueñó rápidamente de internet. Los usuarios elogiaron el planteo de Gustavo Alfaro al inhibir lo máximo posible las virtudes francesas, destacaron la actuación de Juan Jpsé Cáceres y tampoco ocultaron su desilusión por no darse el batacazo.

Tiempo de cooling break: Mbappé mira hacia la banca de Paraguay.



Galarza: pic.twitter.com/NecTFZS14o — Katriiel (@KatriielEscobar) July 4, 2026

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