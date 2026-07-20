Los mejores y los peores de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Un repaso, uno por uno, por los rendimientos de los jugadores de La Scaloneta a lo largo de la Copa del Mundo.

Ha finalizado la Copa del Mundo con el subcampeonato de la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni. Ayer, el equipo fue netamente superado por la España de Luis de la Fuente. La Albiceleste no pudo encontrar el partido, no pudo encontrar la pelota y terminó consumando una derrota que fue justa en la gran final.

Veremos cómo seguir, veremos quién continúa de esta Selección Argentina, qué hace Lionel Messi y qué hace el propio Scaloni, que después de la derrota dejó la puerta abierta. En medio de ese panorama, todo parece estar más cerca del adiós que de una continuidad.

Así las cosas, estos son mis puntajes de los jugadores de Argentina contemplando sus actuaciones en todo el Mundial:

Dibu Martínez (7,5): Fue decisivo en la final, evitando una goleada. Tuvo actuaciones no tan destacadas como en Qatar, pero sí, por ejemplo, contra Inglaterra, con atajadas decisivas. Uno de los cinco mejores jugadores de Argentina en este Mundial.

Facundo Medina (6,5): Una de las revelaciones de la Selección Argentina. Cuando tuvo minutos, lo hizo muy bien. Ayer tuvo un buen ingreso en la final.

Gonzalo Montiel (7): Marcada diferencia entre el futbolista actual de River y el exjugador de Boca, Nahuel Molina.

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Nicolás Tagliafico (7,5): El mejor jugador argentino en la final después de Dibu Martínez. Se comió a Lamine Yamal y tuvo una actuación sobresaliente.

Nahuel Molina (4,5): El jugador con peor rendimiento de este Mundial. Sufrió mucho contra Inglaterra y también con España, que marcaron los goles por su sector.

Nicolás Otamendi (7): Es una garantía. Cada vez que entra, rinde.

Cuti Romero (8,5): El segundo mejor jugador en esta Copa del Mundo y eso que llegó con la rodilla a maltraer. Tuvo muy pocos minutos en el año con el Tottenham, pero está en el podio.

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Lisandro Martínez (8): Completa el podio. Ayer sufrió una lesión muscular en la final, pero redondeó un muy buen Mundial más allá de lo que pide Gary Neville.

Giovani Lo Celso (5,5): Cuando jugó contra Jordania, pensamos que iba a tener más minutos. Después, el técnico no lo volvió a utilizar.

Nicolás González (6,5): Hasta la final era un punto más, pero contra España le costó.

Giuliano Simeone (4): Lo llevaron por cuestiones físicas, para amoldarse a diferentes situaciones. Con la pelota le costó un montón.

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Thiago Almada (5,5): De más a menos.

Leandro Paredes (6): Entró mal en la final, pero creo que fue parte de lo mal que ha jugado el equipo. En otros partidos, su ingreso mejoró a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Rodrigo De Paul (5): No pesó, no fue ese motorcito en esta Copa del Mundo.

Alexis Mac Allister (7): Buen Mundial para el volante.

Enzo Fernández (7,5): Futbolísticamente es un 6. En cuanto a los goles es un 8.

Lautaro Martínez (6): Cuando ingresó, jugó mejor que cuando partió como titular.

Julián Álvarez (5,5): Una sensación similar a la de Lautaro Martínez.

Lionel Messi (9): Más allá de que en la final no pesó porque no pesó nadie salvo Dibu y Tagliafico, creo que redondea un muy buen Mundial. El mejor de todos los tiempos.

Por pocos o nulos minutos, no voy a puntuar a Juan Musso, Gerónimo Rulli, Marcos Senesi, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Nico Paz y Flaco López.

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Lionel Scaloni (7): Creo que en la final no había nada que hacer. Muchos le cuestionan los cambios, pero lo que intentabas, te lo superaban. No había forma de competir.