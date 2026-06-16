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Mundial 2026

Mbappé convirtió un doblete ante Senegal y superó a Messi en Mundiales: a cuánto está del récord de Miroslav Klose

El astro francés apareció en el segundo tiempo para marcar el 1-0 de Francia ante los africanos.

Mbappé festejó por duplicado ante Senegal en su debut mundialista.
© GettyMbappé festejó por duplicado ante Senegal en su debut mundialista.

El debut de Francia en la Copa del Mundo no podía estar completo sin una función estelar de Kylian Mbappé. Cuando a Les Bleus les costaba encontrar los caminos ante Senegal, apareció su máxima figura con un doblete decisivo para encaminar el triunfo por 3-1 en el MetLife Stadium.

Además de liderar la victoria, el delantero alcanzó marcas históricas: llegó a los 14 goles en Mundiales para superar a Lionel Messi, igualó a Olivier Giroud como máximo goleador de la historia de la selección francesa con 57 tantos y alcanzó a Just Fontaine como el máximo artillero de Francia en Copas del Mundo. Cartón lleno para seguir haciendo historia a los 27 años.

Tras un primer tiempo de escaso vuelo futbolístico, Francia comenzó a crecer a partir de la mano de la sociedad entre Michael Olisé y Mbappé. El extremo del Bayern Múnich asumió el rol de conductor y generó dos situaciones clarísimas para el delantero del Real Madrid, que se encontró con las respuestas del arquero Édouard Mendy. Sin embargo, la tercera oportunidad terminó siendo la vencida.

A los 65 minutos, Olise enganchó hacia dentro y filtró un pase preciso entre dos defensores senegaleses. Mbappé recibió con espacio dentro del área y definió de derecha, cruzado, para vencer a Mendy y estampar el primer gol francés de la tarde.

El encuentro pareció encaminarse cuando Bradley Barcola amplió la ventaja con el 2-0. Sin embargo, Senegal reaccionó y logró descontar para ponerle suspenso al cierre. Ya en tiempo agregado, cuando los africanos buscaban el empate, Mbappé se encargó de bajar la persiana con una obra de su repertorio: sacó un misil teledirigido desde larga distancia que se clavó lejos del alcance de Mendy y sentenció el 3-1 definitivo.

Mbappé, a un paso del récord

Con ese doblete, Mbappé llegó a los 14 goles en Mundiales y quedó en soledad en el cuarto puesto de la tabla histórica de goleadores de la competición. De esta manera, dejó atrás los 13 tantos de Lionel Messi y de Just Fontaine, a quien además alcanzó como máximo anotador francés en la historia de las Copas del Mundo.

La jornada también le permitió seguir ampliando su legado con la camiseta azul. Gracias a sus dos conquistas frente a Senegal, alcanzó los 57 goles con la selección francesa e igualó a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de Les Bleus.

En la carrera hacia la cima de los goleadores mundialistas, Mbappé ya tiene a tiro otros récords. Gerd Müller ocupa el tercer puesto con 14 tantos, Ronaldo Nazário aparece segundo con 15 y Miroslav Klose sigue liderando la clasificación con 16. A sus 27 años y en plena madurez futbolística, el francés parece decidido a perseguirlos a todos.

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
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