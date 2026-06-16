Mbappé convirtió un doblete ante Senegal y superó a Messi en Mundiales: a cuánto está del récord de Miroslav Klose

El astro francés apareció en el segundo tiempo para marcar el 1-0 de Francia ante los africanos.

El debut de Francia en la Copa del Mundo no podía estar completo sin una función estelar de Kylian Mbappé. Cuando a Les Bleus les costaba encontrar los caminos ante Senegal, apareció su máxima figura con un doblete decisivo para encaminar el triunfo por 3-1 en el MetLife Stadium.

Además de liderar la victoria, el delantero alcanzó marcas históricas: llegó a los 14 goles en Mundiales para superar a Lionel Messi, igualó a Olivier Giroud como máximo goleador de la historia de la selección francesa con 57 tantos y alcanzó a Just Fontaine como el máximo artillero de Francia en Copas del Mundo. Cartón lleno para seguir haciendo historia a los 27 años.

Tras un primer tiempo de escaso vuelo futbolístico, Francia comenzó a crecer a partir de la mano de la sociedad entre Michael Olisé y Mbappé. El extremo del Bayern Múnich asumió el rol de conductor y generó dos situaciones clarísimas para el delantero del Real Madrid, que se encontró con las respuestas del arquero Édouard Mendy. Sin embargo, la tercera oportunidad terminó siendo la vencida.

A los 65 minutos, Olise enganchó hacia dentro y filtró un pase preciso entre dos defensores senegaleses. Mbappé recibió con espacio dentro del área y definió de derecha, cruzado, para vencer a Mendy y estampar el primer gol francés de la tarde.

¡OLISE-MBAPPÉ: GOL DE FRANCIA ASEGURADO!



Michael asistió con un pase perfecto a Kylian que no perdonó y convirtió el 1-0 para que Francia se ponga en ventaja ante Senegal. pic.twitter.com/gtfXzHzhZA — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

El encuentro pareció encaminarse cuando Bradley Barcola amplió la ventaja con el 2-0. Sin embargo, Senegal reaccionó y logró descontar para ponerle suspenso al cierre. Ya en tiempo agregado, cuando los africanos buscaban el empate, Mbappé se encargó de bajar la persiana con una obra de su repertorio: sacó un misil teledirigido desde larga distancia que se clavó lejos del alcance de Mendy y sentenció el 3-1 definitivo.

Publicidad

¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL, KYLIAN!



Segundos después del descuento de Senegal, Mbappé recibió un pase de Olise lejos del área, pero se animó, pateó y le rompió el arco a Mendy para el 3-1. pic.twitter.com/nkHcQ6nwGY — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Mbappé, a un paso del récord

Con ese doblete, Mbappé llegó a los 14 goles en Mundiales y quedó en soledad en el cuarto puesto de la tabla histórica de goleadores de la competición. De esta manera, dejó atrás los 13 tantos de Lionel Messi y de Just Fontaine, a quien además alcanzó como máximo anotador francés en la historia de las Copas del Mundo.

La jornada también le permitió seguir ampliando su legado con la camiseta azul. Gracias a sus dos conquistas frente a Senegal, alcanzó los 57 goles con la selección francesa e igualó a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de Les Bleus.

Publicidad

En la carrera hacia la cima de los goleadores mundialistas, Mbappé ya tiene a tiro otros récords. Gerd Müller ocupa el tercer puesto con 14 tantos, Ronaldo Nazário aparece segundo con 15 y Miroslav Klose sigue liderando la clasificación con 16. A sus 27 años y en plena madurez futbolística, el francés parece decidido a perseguirlos a todos.