Mbappé recordó la final ante Argentina antes del debut de Francia en el Mundial: “Estaba aturdido”

El campeón del mundo en 2018, habló de la derrota en 2022 al ser entrevistado por sus familiares, amigos y ex compañeros.

Ya empezó la Copa del Mundo 2026 que mantiene en vilo a todo el ambiente del deporte. Sin embargo, mientras se prepara para una nueva función con la Selección de Francia en busca de otro título, Kylian Mbappé recordó la final que perdió ante Argentina en Qatar 2022 durante la última edición. Lejos de gambetear la cuestión, dejó frases que sorprendieron mucho…

Cabe resaltar que en aquel compromiso estelar, el delantero marcó tres goles y su penal en la tanda definitiva, siendo la máxima figura de su país. Con ese contexto, Kiki realizó una entrevista exclusiva con Le Parisien, pero con una particularidad: las preguntas las hicieron sus familiares, amigos y compañeros de equipo, de forma sumamente distendida.

Kylian Mbappé, capitán de la Selección de Francia. (Getty Images)

Lo cierto es que Mbappé manifestó: “De las finales del Mundo se me viene a la cabeza la de Argentina“. Pocos segundos más tarde, el hombre de Real Madrid agregó: “La que gané, no necesito cambiar la historia. La que perdiste, en cambio…“. No conforme con esa declaración, redobló la apuesta y sentenció: “Es muy difícil perder una final de Copa del Mundo“.

Inmediatamente después, continuó su relato. “A menudo me preguntan por qué no lloré en 2022. Simplemente porque las lágrimas no llegaban, estaba aturdido”, aseguró Kylian al recordar la dolorosa derrota por penales. De hecho, también expresó: “Si hubiera podido llorar, no habría retenido mis lágrimas”. Y por si todavía quedaban dudas, confesó: “Es solo que estaba noqueado“.

Kylian Mbappé, tras perder la final del Mundial 2022 ante Argentina. (Getty Images)

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Por otro lado, afirmó: “Hay crueldad ahí“. Tras tirar esa fuerte frase durante la entrevista distendida, Mbappé explicó: “Es darse cuenta de que hicimos todo eso para perder en penales“. Casi al mismo tiempo, el campeón en Rusia 2018, sostuvo: “No creo en la suerte, los penales no son la lotería, pero sigue siendo la forma más cruel de perder una final de Copa del Mundo“.

Para completar la idea anterior, soltó: “Si ganamos la Copa del Mundo y tengo que llorar, lloraré. Ya solo porque es cada cuatro años. No sabes qué serás en cuatro años“. A su vez, deslizó: “Ahora solo quedan 10 u 11 chicos de 2022. Solo cuatro de 2018“. Y además, dijo: “Todo esto para decir que por más que te aferres al vagón, el tren del fútbol deja a mucha gente en el camino“.

Kylian Mbappé, en la final del Mundial 2022 ante Argentina. (Getty Images)

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Por último, reveló que empezará a defender. En esa línea, manifestó: “Hablamos mucho de esto porque Ethan -su hermano- defiende mucho más que yo. Es bueno que la gente se fije en este aspecto. Siempre se me ha exigido mucho, y debo mejorar. Es clave para los equipos y sé que tengo que hacerlo. Este Mundial es el inicio, queremos ganarlo y estoy dispuesto a darlo todo, cueste lo que cueste”.

El fixture de Francia en el Mundial 2026