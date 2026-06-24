Messi, Cristiano, Haaland y Room: el once ideal de la fecha 2 del Mundial

En la víspera del inicio de la última jornada de grupos, un repaso por los futbolistas más destacados de la segunda fecha de la Copa del Mundo.

Se terminó la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y este mismo miércoles comienza la última jornada antes que los mata-mata ocupen la agenda mundialista.

En una jornada en la que se destacaron múltiples delanteros y arqueros, resultó compleja la selección ante el poderío ofensivo que están mostrando los equipos. De hecho, hubo 18 vallas invictas, 12 dobletes y un hat-trick, una cantidad anormal de futbolistas destacados en estas posiciones, mientras que en la zona del mediocampo escasearon las actuaciones trascendentales.

Quedaron afuera del equipo algunos futbolistas como Lamine Yamal, Jonathan David (metió tres goles), Deniz Undav, Alireza Beiranvand, Matheus Cunha y Cody Gakpo.

Sin más rodeos, este es el 11 ideal que Bolavip eligió para la fecha 2 del Mundial 2026, con presencia de los 4 fantásticos en el ataque: Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

El 11 ideal de Bolavip de la fecha 2 del Mundial

Arquero | Eloy Room – Curazao.

Defensores | Daniel Muñoz – Colombia, Gustavo Gómez – Paraguay, Jerome Opoku – Ghana, Facundo Medina – Argentina.

Volantes | Rodri Hernández – España, Johan Manzambi – Suiza.

Enganche | Lionel Messi – Argentina.

Delanteros | Kylian Mbappé – Francia, Erling Haaland – Noruega, Cristiano Ronaldo – Portugal.

Los futbolistas destacados individualmente: las 18 vallas invictas, los 12 dobletes y el hat-trick

Las 18 vallas invictas

Maxime Crépeau – Canadá

– Canadá Raúl Rangel – México

– México Matt Freese – EEUU

– EEUU Bono – Marruecos

– Marruecos Orlando Gill – Paraguay

– Paraguay Alisson Becker – Brasil

– Brasil Hernán Galíndez – Ecuador

– Ecuador Eloy Room – Curazao

– Curazao Zion Suzuki – Japón

– Japón Unai Simón – España

– España Thibaut Courtois – Bélgica

– Bélgica Alireza Beiranvand – Irán

– Irán Emiliano Martínez – Argentina

– Argentina Mike Maignan – Francia

– Francia Diogo Costa – Portugal

– Portugal Jordan Pickford – Inglaterra

– Inglaterra Benjamin Asare – Ghana

– Ghana Dominik Livakovic – Croacia

– Croacia Camilo Vargas – Colombia

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Los 12 dobletes y el hat-trick

Jordan Manzambi – Suiza

Matheus Cunha – Brasil

Cody Gakpo – Países Bajos

Brian Brobbey – Países Bajos

Deniz Undav – Alemania

Ayase Ueda – Japón

Mikel Oyarzabal – España

Lionel Messi – Argentina

Kylian Mbappé – Francia

Ismaila Sarr – Senegal

Erling Haaland – Noruega

Cristiano Ronaldo – Portugal

Jonathan David – Canadá – Tres goles

El fixture de la fase de grupos del Mundial 2026