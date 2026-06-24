Messi, Cristiano, Haaland y Room: el once ideal de la fecha 2 del Mundial

Se terminó la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y este mismo miércoles comienza la última jornada antes que los mata-mata ocupen la agenda mundialista.
En una jornada en la que se destacaron múltiples delanteros y arqueros, resultó compleja la selección ante el poderío ofensivo que están mostrando los equipos. De hecho, hubo 18 vallas invictas, 12 dobletes y un hat-trick, una cantidad anormal de futbolistas destacados en estas posiciones, mientras que en la zona del mediocampo escasearon las actuaciones trascendentales.
Quedaron afuera del equipo algunos futbolistas como Lamine Yamal, Jonathan David (metió tres goles), Deniz Undav, Alireza Beiranvand, Matheus Cunha y Cody Gakpo.
Sin más rodeos, este es el 11 ideal que Bolavip eligió para la fecha 2 del Mundial 2026, con presencia de los 4 fantásticos en el ataque: Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland y Kylian Mbappé.
El 11 ideal de Bolavip de la fecha 2 del Mundial
Arquero | Eloy Room – Curazao.
Defensores | Daniel Muñoz – Colombia, Gustavo Gómez – Paraguay, Jerome Opoku – Ghana, Facundo Medina – Argentina.
Volantes | Rodri Hernández – España, Johan Manzambi – Suiza.
Enganche | Lionel Messi – Argentina.
Delanteros | Kylian Mbappé – Francia, Erling Haaland – Noruega, Cristiano Ronaldo – Portugal.
Los futbolistas destacados individualmente: las 18 vallas invictas, los 12 dobletes y el hat-trick
Las 18 vallas invictas
- Maxime Crépeau – Canadá
- Raúl Rangel – México
- Matt Freese – EEUU
- Bono – Marruecos
- Orlando Gill – Paraguay
- Alisson Becker – Brasil
- Hernán Galíndez – Ecuador
- Eloy Room – Curazao
- Zion Suzuki – Japón
- Unai Simón – España
- Thibaut Courtois – Bélgica
- Alireza Beiranvand – Irán
- Emiliano Martínez – Argentina
- Mike Maignan – Francia
- Diogo Costa – Portugal
- Jordan Pickford – Inglaterra
- Benjamin Asare – Ghana
- Dominik Livakovic – Croacia
- Camilo Vargas – Colombia
Los 12 dobletes y el hat-trick
- Jordan Manzambi – Suiza
- Matheus Cunha – Brasil
- Cody Gakpo – Países Bajos
- Brian Brobbey – Países Bajos
- Deniz Undav – Alemania
- Ayase Ueda – Japón
- Mikel Oyarzabal – España
- Lionel Messi – Argentina
- Kylian Mbappé – Francia
- Ismaila Sarr – Senegal
- Erling Haaland – Noruega
- Cristiano Ronaldo – Portugal
- Jonathan David – Canadá – Tres goles