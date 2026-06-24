Tabla de mejores terceros del Mundial 2026 EN VIVO: los ocho clasificados a 16avos de final hasta el momento

Comenzó la tercera fecha de la fase de grupos y son varios los países que pelean mano a mano por un lugar en 16avos de final.

Finaliza la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde hay varios países comprometidos con la tabla de posiciones y buscan meterse en los 16avos de final.

Después de que Alemania, Estados Unidos, México, Argentina, Francia, Noruega y Colombia se aseguraran el pasaje hacia la siguiente ronda, en esta última fecha empiezan a disputarse los partidos más importantes que definirán la suerte de varios países.

Así está la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026

Fixture del Mundial 2026

Suiza y Canadá se enfrentan por el Mundial 2026.

El nuevo sistema de 12 mejores terceros del Mundial 2026

La FIFA implementó este modelo innovador para equilibrar una edición con tantos combinados, evitar partidos intrascendentes en las últimas jornadas y mantener vivas las posibilidades de avanzar hasta la tercera fecha. De los 48 equipos participantes, 24 selecciones clasifican directamente al vencer la fase de grupos como primeras o segundas de cada sector. Las 8 plazas restantes se distribuyen entre los mejores terceros según un riguroso sistema de desempate establecido por el reglamento oficial de la competencia.

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Este cambio tiene un impacto estratégico significativo: dos de cada tres equipos avanzan a eliminatorias, casi duplicando las oportunidades de clasificación para selecciones con historial modesto. El sistema también crea dilemas tácticos inéditos: perder por pocos goles cobra importancia vital, y cada tarjeta amarilla en la última jornada puede ser decisiva para el desempate por Fair Play.

Criterios de clasificación de los mejores terceros: orden estricto de desempate

El reglamento FIFA fija un orden jerárquico exacto para ordenar a los 12 terceros en una tabla general única donde compiten únicamente entre sí. Los criterios de desempate se aplican en estricto orden de prioridad: puntos, diferencia de goles, goles marcados, Fair Play (tarjetas) y ranking FIFA. Si persiste la igualdad después de todos estos criterios, se resuelve mediante sorteo. Este sistema garantiza que los 4 peores terceros quedarán eliminados de la competencia.

Puntos: 3 puntos por victoria, 1 por empate, 0 por derrota . El criterio principal y más determinante en la clasificación.

. El criterio principal y más determinante en la clasificación. Diferencia de goles: Goles marcados menos goles recibidos en los 3 partidos de la fase grupal.

Goles marcados menos goles recibidos en los 3 partidos de la fase grupal. Goles a favor: Total de goles anotados, sin considerar los recibidos. Se aplica si persiste el empate en diferencia.

Total de goles anotados, sin considerar los recibidos. Se aplica si persiste el empate en diferencia. Fair Play: Penalización por tarjetas: amarilla (−1), roja directa (−3), doble amarilla seguida de roja (−3). El equipo con menos puntos negativos queda mejor posicionado.

Penalización por tarjetas: amarilla (−1), roja directa (−3), doble amarilla seguida de roja (−3). El equipo con menos puntos negativos queda mejor posicionado. Ranking FIFA: Posición en el ranking mundial en el momento del sorteo de grupos, aplicado si continúa la igualdad.

Posición en el ranking mundial en el momento del sorteo de grupos, aplicado si continúa la igualdad. Sorteo: Última opción si todos los criterios anteriores resultan empatados.

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Uruguay y Cabo Verde se enfrentaron en Miami.

¿Cuántos puntos necesita un tercero para avanzar?

Según el análisis histórico de precedentes en la Euro 2016 y la Euro 2020, existe una probabilidad estadística clara: 4 puntos siempre avanzó como tercero, 3 puntos avanzó aproximadamente el 75% de las veces, y 2 puntos fue excepcional. Sin embargo, en el Mundial 2026 con 12 grupos, es estadísticamente probable que varios terceros acaben con 3 puntos, elevando la tensión en la última jornada.

El objetivo realista para un tercero es acumular entre 3 a 4 puntos en los 3 partidos de la fase de grupos. Una victoria y un empate probablemente aseguran la clasificación, mientras que dos empates y una derrota también ofrecen posibilidades viables. Equipos como Haití, Curazao y Cabo Verde —descendientes o debutantes en el torneo— tendrán oportunidades reales sin necesidad de ganarle a gigantes cara a cara.

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¿Cómo se asignan los rivales a los mejores terceros clasificados?

Los 8 mejores terceros nunca juegan contra el segundo lugar en los dieciseisavos de final. Siempre enfrentan a un primer puesto de grupo, garantizando equilibrio competitivo. La FIFA utiliza una tabla oficial con 495 combinaciones predeterminadas (incluida en el Anexo C del reglamento) que asignan los cruces de forma automática y evitan cualquier posibilidad de manipulación estratégica.

Estos emparejamientos se conocen inmediatamente después de la conclusión de la última jornada grupal, programada para el 27 de junio de 2026. FIFA procesa los 12 terceros clasificados en menos de una hora tras el pitido final y publica los 8 clasificados. El cuadro de dieciseisavos comienza el 28 de junio, dando poco margen de maniobra, pero asegurando que todos los mejores terceros conocen su rival con anticipación.

Grupos con mayor probabilidad de terceros competitivos

Basándose en el ranking FIFA y rendimiento histórico, existen grupos donde el tercer clasificado tiene más probabilidades de sumar puntos suficientes. El Grupo J (Argentina, Argelia, Austria, Jordania) podría producir un tercero con 4–5 puntos si Argentina domina la llave. El Grupo F (Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia) presenta cuatro equipos de nivel similar, lo que permite un tercero competitivo con 4–5 puntos.

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El Grupo E (Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador) y el Grupo G (Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda) también ofrecen escenarios favorables. Grupos más equilibrados en el medio facilitan que terceros acumulen 3–4 puntos viables para avanzar a la ronda eliminatoria del 19 de julio de 2026.

Hakimi, en el ojo de la tormenta durante el partido de Marruecos ante Escocia.

Precedentes históricos: 1986, 1990 y 1994

El sistema de mejores terceros no es completamente nuevo en el fútbol mundial. La FIFA lo implementó en tres ediciones del Mundial cuando había 24 equipos en 6 grupos de 4. En México 1986, pasaron 4 de 6 terceros: Bulgaria, Uruguay, Polonia y la URSS avanzaron históricos. En Italia 1990, volvió a aplicarse con 4 de 6 terceros clasificados. Fue en Estados Unidos 1994 la última vez hasta 2026 que se utilizó este mecanismo.

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La diferencia sustancial en 2026 es la escala: hay 12 grupos en lugar de 6, permitiendo que 8 terceros pasen en lugar de 4. Esto institucionaliza una segunda oportunidad real para selecciones con poca historia mundialista. Portugal ganó la Euro 2016 habiendo terminado tercero de su grupo con solo 3 puntos, demostrando que el camino de tercero es viable incluso para campeones continentales.