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MUNDIAL 2026

Messi lidera los nuevos Power Rankings de FIFA por sus tres goles a Argelia en el Mundial 2026

El astro argentino abrió su participación en el evento con un hat-trick y recibió un reconocimiento al finalizar la primera fecha.

Lionel Messi, delantero de la Selección Argentina.
© GettyLionel Messi, delantero de la Selección Argentina.

La Selección Argentina dejó atrás los nervios del debut en el Mundial 2026 con una exhibición histórica de Lionel Messi. El delantero de Inter Miami anotó todos los tantos en la goleada por 3-0 ante Argelia en Kansas City por la primera fecha del Grupo J.

A menos de una semana de cumplir 39 años, el astro argentino está en boca de todos alrededor del planeta. Sus tres goles, con dos desde afuera del área, volvieron a maravillar a los futboleros en plena defensa del título de la Albiceleste.

Esta enorme actuación llevó a Messi también a obtener un reconocimiento por parte de FIFA. El organismo presidido por Gianni Infantino elaboró su Power Ranking, un escalafón de rendimientos basados en estadísticas, algo que ya se usa en otras competencias, como en la Fórmula 1.

Para el Mundial, FIFA dividió el ranking en tres columnas: ataque, creatividad y defensa. Messi lidera el primero de ellos tras la finalización de la primera fecha de la fase de grupos con una puntuación de 8.13, siendo 10 la máxima posible.

El Power Ranking de la FIFA.

El Power Ranking de la FIFA.

Para tener una referencia, Elijah Just, delantero de Nueva Zelanda que le metió dos goles a Irán, recibió un puntaje de 7.73 y quedó escolta en cuanto al ataque. Además, la Pulga quedó 12° en la columna de creatividad con 7.1, mientras que el iraní Ramin Rezaeian fue líder con 7.98.

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El homenaje de Mike Tyson a Messi tras su debut con tres goles en el Mundial 2026

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026

  • Fecha 2 – Lunes 22 de junio – 14hs – Argentina vs. Austria
  • Fecha 3 – Sábado 27 de junio – 23hs – Argentina vs. Jordania

Datos clave

  • Lionel Messi anotó tres goles en la victoria 3-0 de Argentina ante Argelia.
  • El delantero lidera el Power Ranking de ataque de la FIFA con 8.13 puntos.
  • Argentina jugará la segunda fecha contra Austria el lunes 22 de junio a las 14hs.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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