El homenaje de Mike Tyson a Messi tras su debut con tres goles en el Mundial 2026

Es el segundo guiño mundialista de la leyenda del boxeo al capitán argentino, al que en Qatar ya se había ofrecido a defender de la amenaza de Canelo Álvarez.

La actuación sin precedentes de Lionel Messi en el estreno de la Selección Argentina ante Argelia, porque nunca antes había marcado tres goles en el mismo partido de un Mundial, hizo tanto ruido que le valió el reconocimiento de leyendas del deporte más allá del fútbol, como sucedió con el excampeón mundial de boxeo Mike Tyson.

El homenaje que decidió rendir al capitán quien fuera dominador de la división de peso pesado entre las décadas del 80 y 90 terminó siendo completamente simbólico, porque celebró la actuación de La Pulga con una camiseta argentina firmada por Diego Armando Maradona, uniendo así a los dos mejores futbolistas que defendieron la Albiceleste.

La foto que publicó en sus redes sociales Iron Mike, a la que solo hizo falta agregar el emoji de una pelota celeste y blanca, dejó también en claro que ya eligió a su favorita para alentar en la Copa del Mundo que se está disputando en su país.

No es la primera vez que Tyson le hace un guiño a Lionel Messi, pues en el transcurso del Mundial de Qatar, con la polémica que generó el intencionado malentendido que sembró la prensa mexicana por una camiseta de Andrés Guardado que lo acusaron de pisar en el vestuario, saltó en su defensa cuando Saúl El Canelo Álvarez lo amenazó. “Si se atreve a tocar a Messi, tendré que volver al ring”, había manifestado en aquel entonces.

El amor de Tyson por Maradona que se extendió a Argentina

La nueva muestra de cariño de Mike Tyson a la Selección Argentina no es casualidad, sino que está fundada en su profunda admiración por quien todavía hoy sigue siendo su mayor símbolo: Diego Armando Maradona, el dueño de la firma en la camiseta del excampeón mundial de los pesados.

Publicidad

Tyson siempre se sintió emparentado con El Diego por sus orígenes humildes, la debilidad que le supuso su adicción y el peso de tener que lidiar con la fama mundial. En 2005 se dio un mítico encuentro entre ambos en el programa La Noche del Diez, conducido por el propio Maradona. “A Mike con amor”, dice la camiseta que se llevó como tesoro aquella noche.

Data clave