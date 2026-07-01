Mientras pelean por la Bota de Oro, Mbappé supera a Messi en el Mundial 2026 según la FIFA

El ente máximo actualizó el Power Ranking de la Copa del Mundo y el capitán de Francia lidera por encima del 10 argentino y todos los futbolistas del certamen.

Seis goles cada uno. Lionel Messi en tres encuentros y Kylian Mbappé en cuatro. A pesar de que otros futbolistas como Erling Haaland, Harry Kane, Vinícius Jr y Ousmane Dembélé acechan en la tabla de goleadores, lo cierto es que la puja por la Bota de Oro del Mundial 2026 parece estar mano a mano entre el 10 de la Selección Argentina y su par de Francia.

Más allá de esta disputa por la distinción individual que reconoce al pichichi del certamen global y la pelea que ambos seleccionados prometen dar rumbo a una nueva estrella, tanto Kiki como la Pulga se encuentran en un cruce codo a codo por ser el mejor futbolista de la copa.

Luego de la clasificación a octavos de final de Les Bleus en la victoria ante Suecia, la FIFA actualizó los Power Rankings del Mundial 2026 y la actuación de Mbappé lo consolidó como el jugador mejor valorado del certamen hasta el momento, en lo que respecta a futbolistas ofensivos.

Mbappé, el mejor valorado por FIFA

Con una ligera ventaja sobre Messi, que se encuentra segundo hasta que dispute el partido de este viernes ante Cabo Verde, el 10 de Francia es considerado por FIFA como el número 1 entre los atacantes del Mundial.

El top 10 de mejores jugadores ofensivos, según el Power Ranking de FIFA

Puesto Jugador País Ataque 1 Kylian Mbappé Francia 8.78 2 Lionel Messi Argentina 8.27 3 Erling Haaland Noruega 7.52 4 Deniz Undav Alemania 7.49 5 Vinícius Jr Brasil 7.42 6 Johan Manzambi Suiza 7.40 7 Ousmane Dembélé Francia 7.25 8 Elijah Just Nueva Zelanda 7.06 9 Crysencio Summerville Países Bajos 6.83 10 Amad Diallo Costa de Marfil 6.82

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Cómo calcula FIFA los Power Rankings del Mundial

“Todos los jugadores de campo recibirán una puntuación de entre 0 y 10 en tres categorías (ataque, creatividad y defensa), mientras que los guardametas puntuarán en dos categorías (posesión del balón y defensa de la portería).

Al término de cada ronda de partidos se confeccionará una Clasificación del Rendimiento Acumulado, en la que se mostrarán los 100 primeros jugadores de cada categoría. Esta clasificación se considera una medida del rendimiento en los partidos y en la competición: los jugadores reciben una puntuación al término de cada partido y también por su rendimiento general en el torneo.

Las Clasificaciones de la FIFA del Rendimiento Acumulado son un método objetivo para medir el rendimiento, por gentileza de los datos de rendimiento optimizados de la FIFA.

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Para ello, se han seleccionado unos parámetros determinados que indican el rendimiento en cada categoría. En primer lugar, los datos se estandarizan para contextualizar el rendimiento de los jugadores en función del tiempo que han estado en el campo y del tiempo que su equipo ha tenido la posesión.

A continuación, estos parámetros se clasifican en grupos y se calcula una puntuación de rendimiento correspondiente a cada grupo de parámetros. Más tarde, se vuelven a calcular los grupos de parámetros para presentar una Clasificación del Rendimiento Acumulado definitiva en cada categoría.

El equipo de Perspectivas del Rendimiento Futbolístico interno de la FIFA ha desarrollado los algoritmos de las Clasificaciones de la FIFA del Rendimiento Acumulado bajo la dirección de Arsène Wenger y del Grupo de Estudio Técnico. Están completamente automatizadas, se generarán al término de cada partido y se actualizarán continuamente durante la competición.

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En cada partido, los jugadores recibirán una puntuación en relación con todos los demás jugadores de ese encuentro, lo que hará destacar a quienes resulten determinantes.

A la conclusión de cada encuentro se confeccionará una clasificación actualizada del torneo, que mostrará el rendimiento de cada jugador en relación con los demás jugadores de la competición. De este modo, aficionados y expertos de todo el mundo podrán acceder a información exclusiva del rendimiento de los jugadores”.

Ref: extracto textual de la página web de FIFA.

Los goleadores del Mundial 2026