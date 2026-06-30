Mbappé definió a Paraguay en 8 palabras antes de enfrentarlo con Francia en el Mundial 2026

El delantero anotó dos tantos en la goleada de Francia ante Suecia y ya se mostró listo para enfrentar a la Albirroja en los octavos de final.

Los festejos por la victoria de la Selección de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026 duraron poco. A menos de 24 horas del triunfo histórico, los dirigidos por Gustavo Alfaro ya saben que deben enfrentar a Francia en los octavos de final.

Kylian Mbappé marcó un doblete ante Suecia y marcó el camino de los finalistas de las últimas dos ediciones mundialistas. El combinado galo pisa fuerte, ganó todos sus partidos y ahora chocará ante la Albirroja por un lugar en los cuartos de final de la cita.

Tras el encuentro ante los nórdicos, Mbappé habló para la transmisión aún en el campo y se mostró enfocado en lo que viene: “Ya quiero volver al vestuario por el aire acondicionado. Un poco porque hace calor, pero empezaremos a pensar en Paraguay”.

De cara a este próximo duelo, Mbappé definió a Paraguay en 8 palabras y mostró su respeto: “Un equipo que hay que tomar en serio”. Y completó: “Vencieron a Alemania, así que… No hay juego fácil en la Copa del Mundo. Iremos allí para intentar ganar”.

Mbappé celebró su primer gol con Deschamps

Luego del fallecimiento de la madre del entrenador de Francia, el goleador fue a abrazarlo en una clara muestra de apoyo. “Es la idea de este grupo. Es el ADN de este grupo. Estamos todos juntos y sabemos que el entrenador ha experimentado una prueba por la que desafortunadamente todos pasarán y es muy difícil”, comentó al respecto.

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Y siguió: “Hay cosas más importantes que el fútbol, pero él debe saber, y ya lo sabe, a través de este gesto de todo el equipo que nunca estará solo con nosotros. Pase lo que pase, lo apoyaremos”.

El cuadro del Mundial 2026

Datos clave

Dos goles anotó Kylian Mbappé en la goleada de Francia ante Suecia .

anotó en la goleada de ante . Octavos de final será la instancia del cruce entre franceses y la Selección de Paraguay .

será la instancia del cruce entre franceses y la . Alemania fue el equipo derrotado por la Albirroja previo a este próximo encuentro.