Cuántos goles tiene que hacer Messi ante España para superar a Mbappé como máximo goleador del Mundial 2026

Kylian Mbappé, al convertirle a Inglaterra, le metió presión a Lionel Messi en la carrera por ser el máximo goleador de la Copa del Mundo 2026.

Por estas horas, la mente de Lionel Messi y de toda la Selección Argentina está enfocada en intentar ganarle la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 a España. No obstante, para el capitán del seleccionado nacional apareció un desafío adicional: superar a Kylian Mbappé en la tabla de goleadores del torneo.

Una vez terminados los Cuartos de Final, Leo y Kiki quedaron empatados en la cima de la clasificación de los máximos artilleros del campeonato, ambos con 8 gritos cada uno. Y en las semifinales ninguno pudo regristrar anotaciones, por lo que todo quedó supeditado a la última fecha, por un lado con el Inglaterra vs. Francia por el tercer y cuarto puesto, y por el otro con el Argentina vs. España para definir el título.

A propósito, Kylian Mbappé ya dio dos pasos adelante. Si bien el elenco de Didier Deschamps cayó 6 a 4 con los británicos, el delantero del Real Madrid anotó en dos ocasiones, por lo que quedó, por lo menos de momento, como único líder de la tabla de goleadores con 10 gritos. De esa manera, le sacó dos de ventaja a Lionel Messi.

Asimismo, en zona mixta, cuando a Mbappé le consultaron por la Bota de Oro, vaticinó que Messi tendrá protagonismo este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey: ”Leo marca todo el tiempo y mañana (por este domingo) seguro marcará también”.

Lionel Messi lleva 8 goles en el Mundial 2026. Getty Images.

Kylian Mbappé, líder de la tabla de goleadores de la historia de la Copa del Mundo

Kylian Mbappé, con su doblete vs. Inglaterra, se subió a lo más alto de la tabla de goleadores de la historia de los Mundiales con 22 anotaciones. Leo, hasta entonces, quedó segundo con 21.

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Los goles de Kylian Mbappé en el Mundial 2026

Kylian Mbappé hizo goles en 6 de los 8 partidos que jugó con la Selección de Francia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Le hizo dos a Senegal en el debut, 2 a Irak en la segunda fecha, 2 a Suecia en los 16vos de Final, uno a Paraguay en Octavos, uno a Marruecos en los Cuartos y dos a Inglaterra en el partido por el tercer y cuarto puesto. Vale mencionar que, además, también firmó 4 asistencias.

Los goles de Lionel Messi hasta la Semifinal del Mundial 2026

Lionel Messi comenzó con un hattrick vs. Argelia en el debut de Argentina en la Copa del Mundo 2026. Luego le hizo dos a Austria y uno a Jordania en los otros dos partidos por el grupo. Luego le anotó 1 a Cabo Verde en 16vos y otro a Egipto en 8vos de Final. También asentó cuatro asistencias. Este domingo vs. España cerrará sus cifras.

En síntesis

Kylian Mbappé lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 con 10 goles .

lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 con . Lionel Messi acumula 8 goles antes de disputar la final frente a España.

acumula antes de disputar la final frente a España. El delantero francés alcanzó 22 anotaciones en la historia de las Copas del Mundo.