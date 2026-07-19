Así quedó la tabla de máximos goleadores y asistidores de los Mundiales

Pasaron los 104 partidos de la cita en Estados Unidos, México y Canadá y hubo cambios en los registros históricos de FIFA.

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá será uno de los más memorables. Las principales figuras del evento estuvieron a la altura y cargaron a sus equipos en los hombros. Esto se vio en las estadísticas, incluso con quiebres de marcas históricas.

Cabeza a cabeza, Kylian Mbappé y Lionel Messi pelearon durante toda la competencia no solo por la Bota de Oro del 2026, sino también por la tabla de máximos anotadores de toda la historia de la competencia.

Ya en fase de grupos, el anterior récord de Miroslav Klose, que había gritado en 16 oportunidades, quedó obsoleto. Ahora, el alemán es el tercer máximo anotador de la historia del evento luego de las magníficas actuaciones de Mbappé y Messi.

El doblete del francés en la derrota por 6-4 ante Inglaterra por el tercer puesto le permitió no solo quedarse con la Bota de Oro con 10 tantos sobre 8 de la Pulga. Además, superó al argentino por un grito en la tabla histórica para llegar a 22 en la misma cantidad de encuentros disputados y con solo 27 años y tres citas.

Messi ante Inglaterra. (Foto: Getty)

En cuanto a las asistencias, Messi lidera en soledad esta estadística, con 12 pases gol oficiales. El segundo lugar está en manos de Diego Armando Maradona, que acumuló 8 en su carrera.

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Más goles en Mundiales

Kylian Mbappé (Francia): 22 goles

Lionel Messi (Argentina): 21 goles

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles

Gerd Muller (Alemania): 14 goles

Harry Kane (Inglaterra): 14 goles

Just Fontaine (Francia): 13 goles

Pelé (Brasil): 12 goles

Más asistencias en Mundiales

12 ASISTENCIAS: Lionel Messi (Argentina).

8 ASISTENCIAS : Diego Armando Maradona (Argentina).

: Diego Armando Maradona (Argentina). 7 ASISTENCIAS : Michael Olise (Francia), Pierre Littbarski (Alemania) y Grzegorz Lato (Polonia).

: Michael Olise (Francia), Pierre Littbarski (Alemania) y Grzegorz Lato (Polonia). 6 ASISTENCIAS : Kylian Mbappé (Francia), Ivan Perisic (Croacia), David Beckham (Inglaterra), Pelé (Brasil), Thomas Häßler (Alemania), Bastian Schweinsteiger (Alemania), Thomas Muller (Alemania), Uwe Seeler (Alemania) y Francesco Totti (Italia).

: Kylian Mbappé (Francia), Ivan Perisic (Croacia), David Beckham (Inglaterra), Pelé (Brasil), Thomas Häßler (Alemania), Bastian Schweinsteiger (Alemania), Thomas Muller (Alemania), Uwe Seeler (Alemania) y Francesco Totti (Italia). 5 ASISTENCIAS: Zico (Brasil), Antoine Griezmann (Francia), Gerd Muller (Alemania), Michael Ballack (Alemania), Juan Sebastián Verón (Argentina), Juan Guillermo Cuadrado (Colombia) y Robert Gadocha (Polonia).

Datos clave

22 goles anotó Kylian Mbappé, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

anotó Kylian Mbappé, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de los Mundiales. 10 tantos le otorgaron a Mbappé la Bota de Oro del Mundial 2026.

le otorgaron a Mbappé la Bota de Oro del Mundial 2026. 12 asistencias acumula Lionel Messi, liderando la estadística histórica oficial de pases gol.